Sneg spet podiral drevesa, eno obviselo na električnih vodnikih; potres pri Metliki

17.1.2023 | 18:40

Danes popoldne na cesti Dvor - Kočevje

Popoldansko sneženje in zastoji v Novem mestu ...

... v Ločni ...

... in proti ''tabletki''.

Gaber - Uršna sela (Vse fotografije: FB PKD)

Ob 16.41 je v ulici Zavrtnica v občini Straža podrto drevo ogrožalo promet. Gasilci PGD Vavta vas so drevo razžagali in odstranili.

Ob 17.16 je v naselju Gradenc, občina Žužemberk, zaradi močnega sneženja drevo padlo in obviselo na električnih vodnikih. Odstranili so ga dežurni delavci Elektra.

Ob 17.50 je na cesti Trebnje-Mirna pri odcepu za naselje Dol pri Trebnjem drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je odstranil oviro.

Iz Posavja in Bele krajine pa o morebitnih današnjih ''snežnih'' težavah regijski center za obveščanje ne poroča.

Kadilo se je iz elektro omarice

Dopoldne ob 10.23 se je pri krožišču Zagrebške in Otoške ceste v Novem mestu kadilo iz elektro nadzorne omarice. Gasilci GRC Novo mesto so omarico pregledali s termovizijsko kamero. Požara ni bilo, obvestili so elektro vzdrževalno službo. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Novo mesto, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Potres pri Metliki

Ob 18.29 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,3 v bližini Metlike, 71 km jugovzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci med Novim mestom in Metliko. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

M. K.