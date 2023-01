Trdinova ulica pod OŠ Grm odslej enosmerna

18.1.2023 | 08:40

Fotografiji: MO Novo mesto

Novo mesto - Zaključuje se prenova Trdinove ulice pod Osnovno šolo Grm, z njo pa se je spreminja tudi ulični prometni režim in vzpostavlja varnejša šolska pot za novomeške učence, sporočajo z občine. Na večjem delu Trdinove ulice promet po prenovi poteka enosmerno, in sicer od križišča z Mušičevo ulico do uvoza na parkirišče k blokovskemu naselju. Na tem odseku sta urejena tudi cona za odložitev otrok ''Poljubi in odpelji'' ter avtobusno postajališče.

Prenovljena Trdinova ulica je že odprta za promet, do konca januarja pa bo gradbeni izvajalec še dopolnil prometno signalizacijo, ki bo dodatno opozarjala na obvezno enosmerno vožnjo.

Ob spremembi prometnega režima na delu Trdinove ulice iz dvosmernega v enosmerni Mestna občina Novo mesto voznike poziva k doslednemu upoštevanju signalizacije, v začetnem obdobju bo pri usmerjanju prometa preventivno sodelovalo tudi medobčinsko redarstvo.

Poleg varnejše prometne ureditve, ki so jo zagotovili še z vzpostavitvijo površin za pešce in kolesarje, sta bili na Trdinovi ulici v prvi fazi izvedeni tudi nova cestna razsvetljava in komunalna ureditev. Slednjo bodo preuredili in dogradili tudi v drugi fazi, ki bo na trokrakem križišču Mušičeve in Trdinove ulice prinesla še tamkajšnjo spremembo prometne ureditve.

