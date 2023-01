Pijan in brez vozniške

18.1.2023 | 13:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; PUNM)

Policisti PP Šentjernej so sinoči okoli 22. ure v Šentjerneju zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila, danes med drugim poročajo s PU Novo mesto. Med postopkom so ugotovili, da 34-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,77 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

S ceste v ograjo

Okoli 17. ure se je na lokalni cesti med Ivančno Gorico in Stično zgodila prometna nesreča, ko je voznik osebnega vozila zaradi prevelike hitrosti zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Pri tem se je lažje poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Vlomi in tatvine

Z delovišča v Šentjerneju je med 16. 1. in 17. 1. nekdo ukradel opažne plošče in starejši voz.

Med 12. 1. in 17. 1. je v Veliki Loki nekdo vlomil v skladiščni zabojnik in izmaknil električno ročno orodje.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Mostec, Jesenice na Dolenjskem, Obrežje) izsledili in prijeli 13 državljanov Rusije, osem državljanov Pakistana, pet državljanov Afganistana, tri državljane Kube, dva državljana Indije, dva državljana Nepala, državljana Maroka, državljana Jordanije in državljana Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 57. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 220 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Šentjerneju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče na železniških tirih, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje. Med popoldanskim sneženjem so na več odsekih cest iz prometa izločali tovorna vozila.

