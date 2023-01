Črnomelj s tremi podžupani - Dubravko Čengija, Maja Kocjan in Jaka Birkelbach

18.1.2023 | 12:20

Župan s podžupani (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je s sklepom določil podžupane, ki mu bodo v novem mandatu pomagali pri njegovem delu in po njegovem pooblastilu opravljali določene naloge iz pristojnosti župana. Podžupani so postali Dubravko Čengija, Maja Kocjan in Jaka Birkelbach.

Dubravko Čengija (Lista za razvoj) je bil podžupan tudi v preteklem mandatu, pomagal bo županu pri opravljanju nalog iz njegove pristojnosti in ga bo nadomeščal v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ter bi v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravljal tudi funkcijo župana.

Maja Kocjan (SDS) bo opravljala naloge medobčinskega povezovanja in sodelovanja.

Jaka Birkelbach (SD) pa bo zadolžen za pripravo programa prireditev in obeležitev pomembnejših obletnic in dogodkov v občini.

Vsi podžupani bodo svojo funkcijo opravljali nepoklicno.

M. K.