Župani občin ob trasi 3a razvojne osi za premik in večjo dinamiko projekta

18.1.2023 | 18:40

Koordinator pogovorov s pristojnimi bo ribniški župan Samo Pogorelc.

Vladimir Prebilič

Današnje srečanje (Vse fotografije: Občina Kočevje)

Kočevje - V Kočevju so se na pobudo župana Vladimirja Prebiliča danes sešli župani sosednjih občin, ki jih povezuje trasa ceste 3a razvojne osi. Razlog za srečanje je bil, da pri projektu, ki se od februarja lani ni bistveno premaknil, dosežejo premik in večjo dinamiko. Izbrali so tudi svojega predstavnika za pogovore s pristojnimi.

Dogovorili so se o koordinaciji županov pri omenjenem projektu, za koordinatorja pa izbrali ribniškega župana Sama Pogorelca. Ta bo poslej zastopal njihove interese, prva njegova naloga pa je, da se dogovori za sestanek z vlado oz. s predstavniki ministrstva za infrastrukturo, je povedal Prebilič.

Pri pristojnih bi radi dosegli, da zaženejo zastale projekte na trasi, saj so do zdaj dobili le delne odgovore in ocene, da je projekt zanimiv, glede tega pa ni bilo še nobene implementacije, je pojasnil in dodal, da bi radi dosegli, da bi se projekt "prelil tudi v finančne obveznosti države" oz. v državni proračun.

Dogovorili so se še, da bodo poleg županske koordinacije oblikovali tudi koordinacijo na ravni občinskih uprav in da bodo občine zagotovile administrativno podporo ribniškemu županu Pogorelcu, da bo lahko projekt ves čas spremljal in sodeloval pri odpravi morebitnih ovir pri njegovem uresničenju.

Prebilič je tudi prepričan, da jim bo vlada prisluhnila in da bodo v kratkem dobili termin za srečanje s predstavniki resornega ministrstva.

Srečanje je bilo namenjeno tudi sodelovanju in povezovanju občin na različnih področjih. Na delovnem srečanju so bili poleg kočevskega župani občin Škofljica, Velike Lašče, Dobrepolje, Ribnica, Loški potok, Sodražica, Kostel in Osilnica ter seveda občine Kočevje.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Kočevski župan Vladimir Prebilič o sestanku glede projekta 3a razvojne osi Kočevski župan Vladimir Prebilič o sestanku glede projekta 3a razvojne osi