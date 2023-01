Preboj Radna vas: Gradbeni inšpektor zapira novo cesto

19.1.2023 | 11:00

Takole so Aleš Zaviršek iz podjetja Rekon, nekdanji župan Občine Mokronog - Trebelno Anton Maver in predsednik nekdanjega sveta KS Trebelno Anton Cvetan po slavnostnem prerezu traku ob odprtju preboja Radna vas zmagovito dvignili roke v zrak. (Foto: R. N., arhiv DL)

Preden zapelješ po preboju Radna vas, table opozarjajo, da je tam še vedno gradbišče. (Foto: R. N.)

Obstoječo cesto mimo preboja so zaradi posedanja terena zaprli za promet. (Foto: R. N.)

Radna vas - Občina Mokronog - Trebelno prejela odločbo gradbenega inšpektorja, da morajo nemudoma zapreti pred kratkim odprti odsek ceste skozi preboj Radna vas – V projekt, ki naj bi se sam financiral, je občina v letih gradnje vložila skoraj 450.000 evrov – Stara cesta je nevarna

Konec oktobra je po dolgih letih čakanja vendarle stekel promet po približno pol kilometra dolgi novi lokalni cesti skozi tako imenovani preboj Radna vas. A Občina Mokronog - Trebelno je pred tednom dni prejela odločbo gradbenega inšpektorja, da mora odsek nemudoma zapreti, saj je bila cesta predana v uporabo brez pridobljenega uporabnega dovoljenja.

O tem je občinski svet na zadnji seji seznanil novi župan mag. Franc Glušič. Po njegovih besedah se gradbeni inšpektor sklicuje na gradbeni zakon, saj na preboju Radna vas dela še niso končana; trajala naj bi do konca naslednjega leta. Ko so cesto slovesno predali namenu, je bil vzpostavljen začasen prometni režim. »Gradbeni inšpektor zahteva takojšnje zaprtje ceste; če tega ne bomo sami naredili, bo to naredil on na naše stroške. Pa še kakšna kazen nas lahko ob tem doleti,« je povedal Glušič.

Kdaj bodo zaprli odsek, še ne vedo natančno, poročamo v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu. O tem bodo obvestili občane in seveda tudi uredili obvoz. Skozi preboj Radna vas pelje tudi šolski avtobus, tako da morajo urediti kar nekaj stvari.

Ampak zakaj se je sploh zapletlo, če pa so pri izdaji elaborata o začasnem prometnem režimu skozi preboj Radna vas sodelovale različne institucije, tudi policija, in so se s tem strinjale? So cesto zaradi lokalnih volitev odprli prehitro?

Kakšna je sicer zgodovina tega projekta, ki se je začel že v letu 2008, kakšna vprašanja so se porajala zaradi stroškov, in zakaj so okoljevarsteniki že pred časom vložili kazenske ovadbe zoper odgovorne?



Odgovore na ta in podobna vprašanja smo torej poiskali v tiskanem Dolenjcu. Če ga niste prejeli v poštni nabiralnik, ga najdete pri prodajalcih časopisa.

Rok Nose