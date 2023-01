Ponoči zagorela streha; s skupnimi močmi do onemoglega

19.1.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Minulo noč ob 2.48 je v naselju Mahovnik v občini Kočevje zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kočevje in Mahovnik so požar pogasili. V požaru je bilo uničeno okoli 20 kvadratnih metrov ostrešja.

Policisti, gasilci in reševalci do onemoglega

Včeraj ob 14.16 so v Rožnem Dolu, občina Semič, gasilci PGD Semič ob prisotnosti policistov s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše in omogočili reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, da so pomagali onemogli osebi.

Gorel električni drog

Ob 13.58 je v Gorenjem Brezovem v občini Ivančna Gorica gorel električni drog. Gasilci Vrh pri Višnji gori so požar pogasili.

Včeraj nekateri brez elektrike ...

Sinoči ob 19.03 je na področju Semiča z okolico, občina Semič, prišlo do prekinitve z oskrbo z električno energijo zaradi napake na daljnovodu. Dežurni delavci Elektro Ljubljana so napako odpravili.

... ponekod pa danes

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 10:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ;

- od 10:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, oskrbovanim iz TP RUČETNA GORA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani TP TRNOVEC;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJI VRH, TP GORENJCI, TP VAVPČA VAS, TP LIPOVEC .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOR DOL. TOPLICE, izvod 3. OB SUŠICI;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŠKA GORA, izvod 1. PROTI STRAŽI SKS - V DOLINO;

- od 9:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, izvod 1. CEROVEC;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 3. DOL.STRAŽA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Lončarjev dol, nizkonapetostno omrežje – Lončarjev dol predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.