Nova predsednica sveta Gibanja Svoboda Nataša Avšič Bogovič

19.1.2023 | 09:40

Nataša Avšič Bogovič (Foto: arhiv DL)

Brdo pri Kranju/Brežice - Svet stranke Gibanje Svoboda je na včerajšnji seji za novo predsednico sveta stranke soglasno izvolil poslanko Svobode, Posavko Natašo Avšič Bogovič. V izjavi po seji je Avšič Bogovič napovedala delovanje v duhu sodelovanj in povezovanja različnih struktur v stranki, tako poslancev, ministrov kot tudi lokalnega okolja.

"Verjamem, da bomo delo na terenu še bolj okrepili in s tem še doprinesli k povečanju ljudi, ki nam zaupajo," je po seji sveta na Brdu pri Kranju, ki je potekala po zaključku koalicijskega vrha, še dejala nova predsednica sveta stranke, sicer tudi namestnica vodje poslanske skupine Svoboda in predsednica odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor.

Dosedanja predsednica sveta stranke Mirta Koželj je s te funkcije odstopila, ker naj bi se v luči težko pričakovane zdravstvene reforme posvetila delu na mestu predsednice zdravstvenega sveta na zdravstvenem ministrstvu. Koželjeva je sicer mesto na čelu sveta stranke zasedala vse od ustanovitve Gibanja Svoboda januarja lani.

STA; M. K.