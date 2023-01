Do konca meseca delna zapora na Kandijski cesti

19.1.2023 | 08:30

Kandijska cesta (Foto: MONM)

Novo mesto - Na krajšem odseku Kandijske ceste ob parkirišču ob Težki vodi bodo danes začeli urejati pločnik na obeh straneh ceste za potrebe vzpostavitve varnih površin za pešce in kolesarje med brvjo Loka–Kandija in parkiriščem ter večnamensko potjo ob Težki vodi.

Gradbena dela bo do 31. januarja spremljala delna zapora, ki bo med delavniki potekala izven prometnih konic med 8.30 in 14. uro. Promet bo v tem času urejen izmenično enosmerno s semaforji, so sporočili z novomeške občine.

Dela bodo obsegala ureditev in asfaltiranje pločnika, postavitev in zaris prometne signalizacije ter prestavitev prehoda za pešce. Izvajalec bo dela prilagajal vremenskim razmeram, če izvedba ne bo možna, bo delna zapora sproščena. Dostop do parkirišča ob Težki vodi bo nemoten.

M. K.