Rokometašice Krke zanesljive

19.1.2023 | 08:00

Foto: FB ŽRK Krka

Litija - Sreda je v Modri skupini 1. ženske rokometne lige prinesla dve zaostali tekmi, na katerih sta se zanesljivih zmag veselili ekipi Krke in Krima Mercatorja.

Dolenjke so gostovale v Litiji in slavile zmago s 27:21, Ljubljančanke pa so bile brez usmiljenja na Ptuju (29:20).

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 6. KROG

Sreda, 18. januarja:

ŽRD LITIJA : ŽRK KRKA NOVO MESTO 21:27 (9:15)

Gabrilovič (1), Bajc, Ambrož (1) in M. Kogovšek po 4; Barukčić 7, Vrček 5.

STATISTIKA

Novomeška Krka je na zaostali tekmi v Litiji osvojila pomemben par točk, s katerim se je znova povzpela na četrto mesto lestvice Modre skupine. Osem točk premorejo tudi petouvrščene Velenjčanke, ki so odigrale tekmo več. Litija na drugi strani s sedmimi točkami zaseda šesto mesto.

Gostje so v Zasavju bolje vstopile v tekmo, po sedmih minutah vodile s 5:1, vse do konca pa nato prednosti niso izpustile iz rok. Litijanke so se najbližje prebile v končnici, ko je v 53. in 56. minuti razlika znašala dva zadetka (20:22 in 21:23).

Za Litijo je Jelena Gavrilovič dosegla pet zadetkov, pri Krki je Ivona Barukčić prispevala sedem golov.



IZJAVI PO TEKMI:



Brina Ambrož, rokometašica ŽRD Litija: "Po slabem prvem polčasu smo drugega začele bolj agresivno in z več želje. Uspelo nam je priti do dveh golov zaostanka, potem pa smo naredile preveč tehničnih napak in zapravile preveč metov, kar je privedlo do poraza."



Nika Petkovič, rokometašica ŽRK Krka Novo mesto: "Za nas je bila tekma zelo pomembna zato smo vesele, da nam je uspelo prikazati čvrsto obrambo in hitro igro v napadu. Vesele smo dveh točk, glave pa so že usmerjene v petkovo tekmo z Izolo."

* Izida, modra skupina:

- 6. krog:

Litija - Krka Novo mesto 21:27 (9:15)

- 8. krog:

Žiher Hiše Ptuj - Krim Mercator 20:49 (10:27)

- lestvica:

1. Krim Mercator 10 10 0 0 374:201 20

2. Mlinotest Ajdovščina 10 9 0 1 321:223 18

3. Z'dežele 10 6 1 3 295:236 13

6. Krka 9 4 0 5 220:255 8

4. Velenje 10 4 0 6 213:276 8

5. Litija 10 3 1 6 242:271 7

7. Žiher hiše Ptuj-Ormož 8 1 0 7 176:270 2

8. Trgo ABC Izola 9 0 0 9 173:282 0

STA; M. K.