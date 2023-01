S premičnega semaforja na delovišču ukradli akumulator

19.1.2023 | 12:30

Simbolna slika

Med 17. 1. in 18. 1. je na delovišču v Črmošnjicah pri Stopičah nekdo iz dveh premičnih semaforjev ukradel akumulatorja, danes sporočajo s PU Novo mesto.

V Novem mestu pa je med 17. 1. in 18. 1. neznanec s strehe objekta potrgal osem metrov bakrenih odtočnih cevi.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce) izsledili in prijeli 25 državljanov Indije, 15 državljanov Rusije, devet državljanov Pakistana, pet državljanov Maroka, štiri državljane Bangladeša, dva državljana Tunizije, dva državljana Turčije, državljana Iraka in državljana Šrilanke in na območju PP Metlika (Rosalnice, Rakovec) pet državljanov Afganistana in dva državljana Irana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 44. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 115 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

