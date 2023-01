Grad v občinske roke, plaz s seznama nevarnosti

19.1.2023 | 14:40

Župani Franjo Debelak, Ivan Molan, Robert Zagorc, Janez Kerin Tomaž Režun in Srečko Ocvirk (Foto: P. P.)

Novinar Rasto Božič je dopisnik STA tudi za Posavje. (Foto: M. L.)

Da župani lahko javnosti predstavijo svoje dosežke in načrte, veliko uradniškega in organizacijskega dela opravijo članice občinskih uprav. (Foto: M. L.)

Radeče - Z opaznim zadovoljstvom, da po koronski zapori javnega življenja razmere zdaj spet dopuščajo srečevanje ljudi, so župani vseh šestih posavskih občin včeraj pripravili v Radečah skupno konferenco za novinarje – dopisnike s tega območja.

Poleg župana občine Radeče Tomaža Režuna, ki je v imenu šesterice organiziral s sodelavci dogodek, so lokalno delo v zadnjem obdobju in načrte predstavili župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, Brežice Ivan Molan, Kostanjevice na Krki Robert Zagorc, Mestne občine Krško Janez Kerin in Sevnice Srečko Ocvirk.

V Brežicah in Krškem napovedujejo gradnjo prizidkov k zdravstvenemu domu, v sevniški občini napovedujejo prizidek k blanški šoli in gradnjo nove sevniške osnovne šole Ana Gale.

V Kostanjevici na Krki bodo sta med večjimi napovedanimi gradnjami, ki pa sta odvisni od denarja, nadomestni Tercijalski in severni most, oba čez Krko. Občina Bistrica ob Sotli se med drugim pripravlja na nakup zapuščenega gradu Kunšperk. Iz Radeč prihaja spodbudna napoved, da bo občina nadaljevala odstranjevanje posledic plazu v naselju Žebnik in utrjevanje tal, ki bo obvarovalo stavbe in ceste na tem plazovitem območju. Sanacija plazu je ena največjih naložb v zgodovini občine Radeče.

Med letošnjimi občinskimi načrti so tudi izboljšave cest in vodovodov in gradnja kolesarskih stez ter spodbujanje podjetništva ter vrsta drugih.

Seznam naložb je v vseh občinah zajeten, županom ne manjka energije za pridobivanje zunanjega naložbenega denarja, v Kostanjevici na Krki je bo nekaj potreboval tudi za prepričevanje ljudi o smiselno predvidenih protipoplavnih ukrepov, npr.

Kaj bodo občine naredile v letu 2023, je seveda odvisno od občinskih proračunov. S 46,8 milijona proračunskih odhodkov je v tem pogledu na najboljši poti Mestna občina Krško, ki od tega zneska namenja kar 20 milijonov za naložbe.

Po novinarski konferenci v Domu kulture Radeče so župani povabili udeležence na kosilo v Gostišče Flosar.

M. L.

