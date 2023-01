Trk na Belokranjski; dimniški požar

20.1.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Skopice)

Včeraj ob 6.11 sta na Belokranjski cesti v Novem mestu trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so bili na kraju nesreče, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Poškodovanih ni bilo.

Dimniški požar

Ob 17.16 so v Gasilski ulici v Višnji Gori, občina Ivančna Gorica, gorele saje v prostoru med staro in novo inox dimno tuljavo. Gasilci PGD Višnja Gora so nadzorovali izgorevanje saj, s termovizijsko kamero pregledali dimno tuljavo in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA, izvod 4.ZIDANICE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, izvod 2.LOŠKA VAS, 3.PODHOSTA;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS2, izvod 2.SMOLENJA VAS – LEVO;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA STRAŽA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Breško, Svrževo in Požarče danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Krško Narpelj, nizkonapetostno omrežje – Narpelj zgornje naselje med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Lokve, nizkonapetostno omrežje – žaga Resnik pa med 9:00 in 13:00 uro.

M. K.