S februarjem nova zdravnica v Dolenjskih Toplicah

20.1.2023 | 12:00

Valentina Bevc je nova zdravnica splošne ambulante v Dolenjskih Toplicah. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Specialistka družinske medicine Valentina Bevc bo nadomestila zdravnico Meto Čampa, ki odhaja v pokoj – Ambulanta bo odprta pet dni v tednu – Koncesija podeljena za 15 let z možnostjo podaljšanja – Vsi pacienti se morajo na novo opredeliti

Topličani tudi po upokojitvi zdajšnje zdravnice Mete Čampa ne bodo ostali brez ustrezne zdravstvene oskrbe v svoji splošni ambulanti na Ulici Maksa Henigmana. Občini Dolenjske Toplice je pravočasno uspelo speljati vse potrebne postopke in objaviti razpis o podelitvi koncesije. Podelili so jo specialistki družinske medicine Valentini Bevc iz Novega mesta.

»Nova zdravnica ni bila edina, ki se je prijavila na razpis, je pa v največji meri ustrezala vsem razpisnim pogojem. V času, ko so težave pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe na vseh ravneh dnevno izpostavljene, sem vesel, da smo tako hitro dobili zdravnico,« je povedal župan Franc Vovk. Koncesijo so podelili za 15 let z možnostjo podaljšanja.

Zdravnica Valentina Bevc se dela v manjši občini veseli: »Tako lahko začutiš, kakšen duh vlada v manjšem kraju, česa so ljudje vajeni, kako so med seboj povezani, lažje spoznavaš družinske vezi in ljudi v domačem okolju, kar naj bi bila specifika našega poklica.« Letos bo dopolnila 15 let delovne dobe, praktično vsa leta pa je delala v Zdravstvenem domu Novo mesto, kjer si je izkušnje sprva nabirala v prehospitalni enoti v sklopu nujne medicinske pomoči, kmalu pa se je usmerila v delo v družinski ambulanti in se ob tem vključevala tudi v delo drugih ambulant, kot so ambulanta DSO in antikoagulantna ambulanta. Od leta 2015, ko je končala specializacijo družinske medicine, je bila nosilka splošne oz. družinske ambulante.

Po podatkih, ki jih ima, je v topliški splošni ambulanti opredeljenih 1.600 pacientov. »Vsi, ki so opredeljeni v ambulanti do zdaj, imajo možnost oz. prednost pri opredeljevanju v novi ambulanti. Registrirati se je treba na novo, vendar naj to nikogar ne skrbi. Opredelitev se lahko opravi ob rednem obisku, ob začetku delovanja ambulante pa bomo poskušali organizirati termine, v katerih se bo mogoče opredeliti,« je pojasnila 40-letna zdravnica in dodala, da bo glede opredeljevanja novih pacientov treba počakati, da vidi, kakšno bo zanimanje do zdaj opredeljenih. Že trenutna številka namreč precej presega slovenski normativ opredeljenih pacientov, dodaja.

Ambulanta bo delala pet dni v tednu, od tega dvakrat v popoldanskem času. Točen urnik bodo objavili na vhodu v ambulanto in na spletni strani, ki bo pripravljena ob začetku delovanja. V ambulanti bosta poleg zdravnice delali še dve sestri, srednja in diplomirana sestra. Predvidoma bo ambulanta še naprej vključevala tudi referenčno ambulanto.

Podrobneje v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista z včerajšnjim datumom.

M. Žnidaršič