Polona Kambič za svojo desno roko imenovala Rudija Kofalta

20.1.2023 | 10:40

Polona Kambič in Rudi Kofalt (Foto: Občina Semič)

Semič - Semiška župana Polona Kambič je za podžupana imenovala Rudija Kofalta. Kofalt je to funckijo opravljal tudi v preteklem mandatu. Pomagal bo županji pri njenem delu in jo nadomeščal v primeru odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti županje in tiste naloge, za katere bo pooblaščen.

V primeru predčasnega prenehanja mandata županje podžupan opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana.

Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno, so še zapisali na spletni strani semiške občine.

M. K.