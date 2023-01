Novomeški policisti prijeli tatove katalizatorjev

20.1.2023 | 11:45

Policisti PP Novo mesto so v zadnjem letu dni obravnavali 17 tatvin katalizatorjev iz osebnih avtomobilov. Tatovi so katalizatorje kradli predvsem v nočnem času iz vozil na parkiriščih pred stanovanjskimi bloki. Prežagali so cev in katalizator odstranili iz izpušnega sistema. Policisti so v vseh primerih opravili oglede krajev kaznivih dejanj in, kot danes sporočajo s PU Novo mesto, izvajali številne aktivnosti za izsleditev storilcev.

V noči na minuli ponedeljek jih je občan obvestil o sumljivi osebi na parkirnem prostoru v Podbrezniku. Takoj so se odzvali in na območju Kuzarjevega Kala ustavili osebni avtomobil, v katerem so bili trije osumljenci iz Kočevja, Novega mesta in Grosuplja. V avtomobilu so prevažali dva odžagana ukradena katalizatorja. Trojici so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli avtomobil. V nadaljevanju preiskave so ugotovili, da so storilci katalizatorja ukradli iz osebnih avtomobilov, parkiranih v Podbrezniku in na območju Mokronoga. Nadaljujejo s preiskavo, osumljence stare 20, 21 in 39 let bodo ovadili zaradi kaznivih dejanj tatvin.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru na Biču je nekdo s tovornega vozila ukradel dve platišči s pnevmatikami in s tem povzročil za okoli 1100 evrov škode.

V Žužemberku je med 18. 1. in 19. 1. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel denar in zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 9000 evrov škode.

Vozniške nima, pihati ni hotel

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Krškem sinoči nekaj pred 22. uro zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 25-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je opravljanje preizkusa odklonil. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prijeli tihotapca in tujce

Policisti so včeraj nekaj pred 13. uro na Obrežju ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil državljan Ukrajine. Prevažal je pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedno prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še niso zaključeni.

Policisti sopoleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Loče, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 19 državljanov Rusije, 15 držaljanov Maroka, 11 državljanov Nepala, šest državljanov Afganistana, pet državljanov Kube, pet državljanov Filipinov, dva državljana Indije, dva državljana Bangladeša in državljana Sirije in na območju PP Metlika (Rosalnice) pet državljanov Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 51. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 116 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi treh kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

