Nove nagrade za Adriine izdelke

20.1.2023 | 18:30

Takšno razkošje nudi notranjost nagrajenega Supersonica. (Vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: Adria Mobil)

Stuttgart/Novo mesto - Nemški trg, s katerega prihajajo novice o prejemu nagrad, velja za enega ključnih Adriinih trgov, ki je obenem tudi izjemno zahteven, saj so domicilne blagovne znamke produktov za prosti čas zelo uveljavljene, ugledne in zaželene, sporočajo iz novomeške Adrie Mobil. Zato še toliko bolj razveseljuje novica o prejemu nagrad, med katerimi izstopa prestižna nagrada za oblikovanje »German Design Award 2023«, ki jo je prejel Adriin Supersonic, kot tudi skupno 1. mesto in 1. mesto v kategoriji uvoženih mansardnih avtodomov s ceno do 70.000 €, ki jo je po izboru bralk in bralcev nemške panožne revije Promobil na razglasitvi v Stuttgartu (na sejmu CMT) prejel Adriin Coral XL.

Nagrada »German Design Award 2023«, ki jo je prejel Supersonic, velja za eno najbolj uveljavljenih mednarodnih nagrad na področju oblikovanja in uživa velik ugled tudi izven strokovnih krogov. Nova serija Supersonic je bila premierno predstavljena na sejmu karavaninga »Caravan Salon Düsseldorf« septembra 2022 in predstavlja vrhunske integrirane avtodome blagovne znamke Adria, zasnovane na podvozju Mercedes-Benz Sprinter.

V notranjosti se Supersonic ponaša z odprtimi prostori, udobjem in občutkom kakovosti. Precej je primerov inovativnega razvoja – zložljiv okvir varnostnega pasu, izvlečna in raztegljiva miza, zasnova kopalnice, sistem osvetlitve. Supersonic ponuja tudi mobilno aplikacijo za pametni nadzor Adria MACH, ki omogoča upravljanje ključnih funkcij vozila s pomočjo pametnega telefona ali tablice.

Supersonica je mogoče personalizirati z izborom kuhinjskih in kopalniških pultov, oblazinjenja, stenskih oblog v bivalnem delu, kompletov blazin in tovarniško nameščenih opcij. Na voljo je v dvoosni ali triosni različici ter v petih tlorisnih razporeditvah.

»Odziv na novi Adria Supersonic s strani medijev, Adriinih trgovcev in, kar je najpomembneje, naših strank na vseh trgih, je bil izjemen, z velikim številom naročil in res odličnimi povratnimi informacijami o dizajnu in izvedbi. Prejemanje nagrad je seveda češnja na torti – še posebej neodvisnih nagrad za oblikovanje, kot je German Design Award 2023, saj je naša zavezanost izjemni oblikovni zasnovi ključni del DNK znamke Adria,« je dejal Matjaž Grm, izvršni direktor prodaje in marketinga Adrie Mobil in vodja projekta razvoja novega Supersonica.

Na sejmu CMT, ki v teh dneh poteka v Stuttgartu, pa je potekala tudi razglasitev rezultatov po izboru bralk in bralcev revij Promobil in Caravaning, ki so glasovali za najboljše počitniške prikolice in avtodome v različnih kategorijah. Adriini produkti so vnovič prejeli številne nagrade v različnih kategorijah (ogledate si jih lahko spodaj v fotogaleriji):

- Coral XL: skupno 1. mesto kot tudi 1. mesto v kategoriji uvoženih mansardnih avtodomov s ceno do 70.000 €.

- Supersonic: 1. mesto med uvoženimi integriranimi avtodomi s ceno nad 95.000 €.

- Sonic: skupno 2. mesto ter 1. mesto med uvoženimi integriranimi avtodomi s ceno do 95.000 €.

- Coral / Matrix: skupno 2. mesto ter 1. mesto med uvoženimi polintegriranimi avtodomi s ceno do 70.000 €.

- Alpina: skupno 3. mesto ter 1. mesto med uvoženimi luksuznimi počitniškimi prikolicami.

- Aviva: skupno 3. mesto ter 1. mesto med uvoženimi počitniškimi prikolicami vstopnega razreda.

- Adora: 1. mesto med uvoženimi počitniškimi prikolicami srednjega razreda.

- Altea: 1. mesto med uvoženimi počitniškimi prikolicami spodnjega srednjega razreda.

- Action: 1. mesto med uvoženimi počitniškimi prikolicami kompaktnega razreda.

- Twin Sports: 1. mesto med uvoženimi vani s kopalnico, cenovni razred nad 60.000 €.

- Twin: 1. mesto med uvoženimi vani s kopalnico, cenovno razred do 60.000 €.

- Active: 1. mesto med uvoženimi kompaktnimi vani.

Svoje glasove je letos oddalo več kot 18.000 ljudi, zato nagrade upravičeno nosijo naziv »oskarji karavaning industrije« in so pravi odraz priljubljenosti in prepoznavnosti posameznih blagovnih znamk, so prepričani v Adrii Mobil.

Generalna direktorica Sonja Gole je ob prejemu nagrad povedala: »Nagrade in priznanja, ki jih naši produkti prejemajo na številnih trgih, so odraz naših prizadevanj in naložb v razvoj in proizvodnjo kakovostnih, inovativnih produktov, ki jih odlikuje vrhunsko oblikovanje ter pozornost do detajlov. So vsekakor potrditev naših strateških usmeritev, priznanje vsem zaposlenim za dobro opravljeno delo ter velika spodbuda, da bomo tudi v prihodnje vlagali v razvoj počitniških vozil, ki bodo navdih uporabnikom za vedno nova doživetja.«

M. K.

Galerija