Krka boljša od Izolank

21.1.2023 | 09:20

Foto: arhiv; FB ŽRK Krka

Stopiče - V petek se je s tekmo v Stopičah začel 11. krog Modre skupine v 1. žensko rokometni ligi. Krka je bila s 26:20 boljša od zasedbe Trgo ABC Izola.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 11. KROG

Petek, 20. januarja:

ŽRK KRKA NOVO MESTO : ŽRK TRGO ABC IZOLA 26:20 (15:8)

Barukčić 10 (3), Vrček 5; Treven 5, Nadarević (2), Vujmilović, Mateković in Berzelak po 3.

STATISTIKA

Novomeška Krka se je utrdila na četrtek mestu Modre skupine 1. ženske rokometne lige. Po zmagi nad Trgom ABC Izolo, ki v tej sezoni še naprej ostaja brez točk, ima sedaj na kontu 10 točk, dve več od petouvrščenih Velenjčank.

Dolenjke na obračunu ničesar niso prepuščale naključju. Z odločnim začetkom so v šesti minuti povedle s 5:1, tudi v nadaljevanju pa nadaljevale v svojem ritmu in uspešno zadrževale prednost.

Pri Krki je bila z 10 zadetki najboljša Ivona Barukčić, pet jih je dodala Alja Vrček. Pri izolski zasedbi je Teja Treven zadela petkrat.

IZJAVI PO TEKMI:

Tjaša Smonkar, rokometašica ŽRK Krka Novo mesto: "V tekmo smo vstopile zbrano in odločno, s tem pa smo si že v začetku tekme priigrale varno prednost. Razliko nam je skozi celotno srečanje uspelo vzdrževati in tekmo mirno pripeljati do konca."

Taira Nadarević, rokometašica ŽRK Trgo ABC Izola: "Tekmo smo odprle dokaj v redu, s puncami smo se držale dogovorov v obrambi in napadu. V polovici drugega polčasa smo naredile preveč tehničnih napak, da bi se tekmicam lahko nevarneje približale. V prihodnje bo predvsem potrebno popraviti realizacijo pri strelih ter zmanjšati število napak v igri."

* Izidi, 11. krog::

- modra skupina:

- petek, 20. januar:

Krka - Trgo ABC Izola 26:20 (15:8)

- sobota, 21. januar:

20.00 Mlinotest - Z'dežele

Litija - Krim Mercator (preloženo)

- nedelja, 22. januar:

18.00 Velenje - Žiher hiše Ptuj-Ormož

- lestvica:

1. Krim Mercator 10 10 0 0 374:201 20

2. Mlinotest Ajdovščina 10 9 0 1 321:223 18

3. Z'dežele 10 6 1 3 295:236 13

6. Krka 10 5 0 5 246:275 10

4. Velenje 10 4 0 6 213:276 8

5. Litija 10 3 1 6 242:271 7

7. Žiher hiše Ptuj-Ormož 8 1 0 7 176:270 2

8. Trgo ABC Izola 10 0 0 10 193:308 0

STA; M. K.