Krška papirnica v prisilni poravnavi s pozitivnim izidom

21.1.2023 | 12:00

Foto: arhiv DL

Krško - Papirnica Vipap Videm Krško, ki je od novembra 2021 v postopku prisilne poravnave, zadnje mesece beleži pozitivne rezultate poslovanja. Kot je v zadnjem rednem mesečnem poročilu zapisala predsednica uprave družbe Milena Resnik, so december zaključili pozitivno, trend rasti obsega poslovanja pa se nadaljuje tudi v letu 2023.

Proizvodnja v krški papirnici v takrat lasti češkega kapitala oziroma družb Vipap Holding in Vipap CZ je obstala julija predlani, delavce pa so poslali na čakanje. Uprava je poskusila poiskati novega dolgoročnega lastnika in ker ji to ni uspelo, je upnik Vipap CZ zaradi insolventnosti papirnice konec septembra 2021 vložil predlog za prisilno poravnavo.

Okrožno sodišče v Krškem je sklep o začetku postopka prisilne poravnave družbe objavilo 3. novembra 2021, mesec dni pozneje so po sklenjenih dogovorih o dobavi elektrike v družbi spet zagnali proizvodnjo. Upravitelj Mirko Filipović je upnikom priznal za skoraj 34 milijonov evrov navadnih in zavarovanih terjatev.

"Za sabo imamo leto poslovanja pod pogoji prisilne poravnave," je v rednem mesečnem poročilu o poslovanju, pred kratkim objavljenem na spletnih straneh Ajpesa, zapisala predsednica uprave. Dodala je, da so preživeli izzive, ki jih prinaša poslovanje pod pogoji reorganizacije, posledice ukrajinske vojne in eno večjih energetskih kriz, ter se zahvalila zaposlenim za inovativne rešitve in podporo spremembam.

V okviru postopka prisilne poravnave, katerega del je bila tudi pretvorba terjatev v kapital, je papirnica dobila nove lastnike. Največji so družbi, za katerima stoji podjetnik Aleksander Jereb, in komunalno-gradbeno podjetje Kostak. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je sodišče izdalo 27. decembra lani.

Skladno z izglasovano prisilno poravnavo bodo navadnim upnikom terjatve poplačane 15-odstotno, in to najpozneje do 31. decembra 2025. Imetnikom zavarovanih terjatev bo Vipap Videm v letih od 2023 do 2026 plačal po 15 odstotkov glavnice, zadnjih 40 odstotkov glavnice pa do konca leta 2027.

Kot alternativno obliko poplačila terjatev so se navadni in zavarovani upniki lahko odločili, da terjatve prenesejo na papirnico kot stvarni vložek na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe, potem ko so bili lastniški deleži čeških lastnikov razveljavljeni. Na ta način je bilo prenesenih skupaj 7,3 milijona evrov terjatev.

Iz zadnjega objavljenega rednega mesečnega poročila o poslovanju izhaja, da je imela papirnica v lanskem decembru za nekaj manj kot 4,1 milijona evrov prihodkov iz poslovanja. Dobiček iz poslovanja je znašal 113.000 evrov, čisti dobiček pa 79.000 evrov.

STA; M. K.