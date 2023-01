Pogrešana Ana Vučajnk; njen avto našli na brodišču

21.1.2023 | 13:00

Pogrešana Ana Vučajnk

Loče - Sinoči okoli 18. ure so svojci policiste obvestili, da pogrešajo 75-letno Ano Vučajnk iz naselja Loče na območju Brežic. Pogrešano so nazadnje opazili, ko se je okoli 9.30 iz Loč odpeljala z osebnim avtomobilom.

Policisti so jo takoj začeli iskati in sinoči so na brodišču na Mostecu našli avtomobil, vendar pogrešane ni bilo v bližini.

V iskalni akciji, ki se nadaljuje tudi danes, poleg policistov sodelujejo vodniki službenih psov in vodniki reševalnih psov.

Pogrešana Ana Vučanjk je visoka okoli 160 cm in ima srednje dolge temne lase. Prosijo vse, ki bi jo opazili, da to sporočijo na številko 113.

M. K.