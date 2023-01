Velodrom spet ogrevajo

21.1.2023 | 19:00

Foto: arhiv

Novo mesto - Zavod Novo mesto je po sprejetju vladne uredbe o regulaciji cen električne energije za javne zavode in agencije, ki določa ceno 9,5 centa za kWh za do 80 odst. lanske porabe, 4. januarja začel ogrevati objekte, s katerimi upravlja, kar velja predvsem za Olimpijski vadbeni center (velodrom) v Češči vasi in Kulturni center Janeza Trdine, medtem ko je bila športna dvorana Marof, v kateri poteka tudi pouk športne vzgoje, ogrevana že prej. Ogrevanja so se najbolj razveselili predvsem kolesarji in atleti, saj je temperatura pod balonom v Češči vasi pred tem padla na 2 stopinji. Ta čas je pod balonom temperatura okoli 15 stopinj.

