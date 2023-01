V okolici šole pele pesti - S pestjo na vrstnika

22.1.2023 | 16:00

V okolici ene izmed novomeških osnovnih šol je prišlo do konflikta med dvema učencema; eden je pozneje pomoč poiskal na urgenci. (na sliki; arhiv)

Novo mesto - V okolici ene izmed osnovnih šol so pele pesti – Ravnateljica zatrjuje, da so učenci med poukom pri njih varni – Policija: Nasilju med mladimi namenjamo veliko pozornosti

V uredništvo Dolenjskega lista smo v začetku tedna prejeli anonimno pismo. »V petek ob koncu šolskega pouka so se Romi iz novomeškega naselja fizično spravili na učenca osmega razreda. Posredovala je policija, na šoli je zavladal strah pred obračunavanjem,« piše nepodpisani pisec, ki se tudi sprašuje, kako bo ravnateljica zaščitila učence pred nasiljem in zagotovila varnost za vse.

Ravnateljica osnovne šole, ki je na tem mestu ne bomo imenovali, nam je potrdila, da so bili v petek, 13. januarja, od staršev obveščeni, da je prišlo do konflikta med enim romskim učencem in učencem 8. razreda, v katerem je romski učenec po obrazu udaril drugega učenca. »Konflikt se je zgodil v prostem času, po pouku, pri bližnji trgovini oz. pekarni, kar je zunaj šolskega okoliša in ne v šoli ali med poukom. Starši napadenega učenca so o konfliktu obvestili policijo, otroka pa odpeljali na urgenco,« je povedala in dodala, da na šoli niso zaznali, da bi zaradi omenjenega dogodka zavladal strah. »Učitelji in ravnateljica skrbimo, da so učenci med poukom na šoli varni,« je poudarila ravnateljica.

POLICIJA UKREPALA

Da je v petek prišlo do incidenta, so potrdili tudi na Policijski upravi Novo mesto. Nekaj pred 13.30 so bili obveščeni, da naj bi v okolici ene izmed izobraževalnih ustanov v Novem mestu prišlo do pretepa. »Policisti so se tako kot vedno, ko so v protipravnih ravnanjih udeleženi otroci in mladoletniki, takoj odzvali in izvedli vrsto ukrepov. Pri preiskavi okoliščin nasilja je po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih mladoletnik s pestjo udaril vrstnika, ga lažje poškodoval in odšel s kraja dogodka. Policisti so ugotovili identiteto mladoletnega storilca. Opravili so pogovor s starši in nadaljujejo zbiranje obvestil od vseh oseb, ki bi lahko dale koristne informacije o dogodku. O vseh ugotovitvah bodo obveščeni pristojno državno tožilstvo, šola in center za socialno delo,« je povedala Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto, in poudarila, da zaradi vpletenosti mladoletnih oseb podrobnosti ne morejo pojasnjevati.

Dodala je, da policisti nasilju med vrstniki in nasilju med mladimi namenjajo veliko pozornosti. »V osnovnih in srednjih šolah izvajamo preventivne aktivnosti, s katerimi mlade ozaveščamo o nesprejemljivosti vseh oblik nasilja. O problematiki nasilja med mladimi ob različnih priložnostih govorimo tudi s starši in z učitelji. Pomembno je, da starši, vrstniki in tisti, ki so jim otroci zaupani v varstvo, prepoznajo znake, ki kažejo, da je bil otrok ali mladostnik žrtev nasilja, da se pravilno odzovejo in mu pomagajo,« je poudarila.

M. Ž.