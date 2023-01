Petnajsta, prepričljiva zmaga

22.1.2023 | 09:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 15. krogu lige Nova KBM včeraj doma premagali LTH Castings s 85:46 (20:14, 36:27, 53:31).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 100, sodniki: Mohorič (Velenje), Gajšek (Podčetrtek), Smrekar (Nova Gorica).

* Krka: Stergar 13 (2:2), Jančar Jarc 6, Cerkvenik 11 (2:2), Stavrov 9 (5:7), Vucić 10 (2:6), Jurkovič 10, Špan 14 (2:2), Škedelj 12 (2:3).

* LTH Castings: Jugovic 7 (2:2), Frelih 5, Bilić 7 (1:2), Rodič 7, Green 13 (2:2), Kegler 7.

* Prosti meti: Krka 15:22, LTH Castings 5:6.

* Met za tri točke: Krka 6:24 (Špan 2, Jurkovič 2, Cerkvenik, Stergar), LTH Castings 5:30 (Jugovic, Rodič, Frelih, Green, Kegler).

* Osebne napake: Krka 14, LTH Castings 19.

* Pet osebnih: /.

Krka je vpisala petnajsto zmago v ligi Nova KBM in kot edina neporažena ekipa v Sloveniji odhaja na četrti turnir regionalnega tekmovanja v Banjaluko, kjer jo naslednji teden čakajo tri preizkušnje. LTH Castings na drugi strani ostaja na dnu razpredelnice z izkupičkom 3-12.

Glede na to, da sta se pomerili prva in zadnjeuvrščena ekipa, vprašanje zmagovalca ni bilo v prvem planu. Domači so vpisali svojo najvišjo zmago v sezoni, gostje pa so doživeli drugi najvišji poraz.

Pri Krki, ki je drugi polčas dobila z 49:19, je imelo šest igralcev dvomestno število točk in sedem statistični indeks nad 10. Luka Stergar je dosegel indeks 19 (13 točk 7 skokov), Robert Jurkovič pa 18 za 10 točk in 11 skokov.

Pri LTH Castings je Javon John Greene zbral 13 točk, prvi strelec lige Nova KBM Siniša Bilić (povprečje 19,3 točke) pa je dosegel sedem točk.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Zmaga je zmaga. Sicer pa je bila tekma precej zaspana, vsi po vrsti pa bolj »mrtvi«. Zato je tudi težko oceniti tako tekmo. Ostali bosta pa dve točki, to šteje.«

Krkaši, ki imajo dve zmagi prednosti pred drugouvrščenim Heliosom, bodo naslednjo tekmo v Ligi Nova KBM odigrali 31. 1. pri Hopsih na Polzeli. Že v prihodnjem tednu pa bodo igrali na turnirju 2. ABA lige v Banja Luki, najprej v ponedeljek s hrvaško Gorico.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn po tekmi