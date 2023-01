Metliški svetniki o novem režimu na meji, dražjih vrtcih in Ganglovih nagrajencih

22.1.2023 | 14:00

Zadnja seja OS Metlika (Foto: Mitja Novak)

Metlika - Metliški občinski svetniki so se na svoji zadnji seji seznanili z organizacijo dela Policije po vstopu Republike Hrvaške v schengenski prostor. Janez Ogulin, direktor Policijske uprave Novo mesto, in Robert Krajnc, pomočnik načelnika Policijske postaje Metlika, sta povedala, da policije na Mednarodnem mejnem prehodu Metlika in na vseh maloobmejnih od 1. januarja z vstopom Hrvaške v schengenski prostor ni več. Od tega dne so meje odprte in je možen prost prehod. Objekti na teh prehodih bodo zaenkrat ostali, promet bo speljan tako, da bo vožnja varna. Dotaknila sta se tudi maloobmejnega prehoda na Rakovcu in povedala, je žica odstranjena, vendar prehod zaenkrat še ni v funciji. Promet je še naprej prepovedan, saj most zaradi poškodb ni varen. Svetniki so predlagali, da skupaj z občino Ozalj zahtevajo od držav Slovenije in Hrvaške, da se most čimprej sanira in prebivalcem na obeh straneh omogoči lažji in hitrejši prehod.

Dražji vrtec

Po daljši razpravi so člani občinskega sveta sprejeli sklep o povišanju cen v Otroškem vrtcu Metlika. Za 1. starostno skupino bo cena višja za 21,71%, za drugo pa za 20,96%. Izhodišče za povečanje cene predstavljajo stroški materiala in storitev, zakonsko povečanje plač ter stroški živil.

Direktorica Doma starejših občanov Metlika Iva Lozar je predstavila izvajanje socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, opravljeno naložbo na enoti za demenco in začetek rekonstrukcije objekta na Mestnem trgu.

Svetniki so podali soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto ter mu izdali tudi soglasje k pobudi za odprtje nove organizacijske enote lekarne v Mačkovcu (Supernova, Novo mesto).

Znani Ganglovi nagrajenci

Na seji so sprejeli tudi sklepe o dobitnikih Ganglovih priznanj, ki jih bodo podelili na osrednji metliški občinski slovesnosti ob kulturnem prazniku.

Ganglova priznanja bodo prejeli:

- Prireditveni odbor Pridi zvečer na grad za organizacijo 30. mednarodnih poletnih kulturnih prireditev »Pridi zvečer na grad«;

- Janez Pezdirec za ohranjanje in raziskovanje nesnovne ljudske dediščine in produkcije dveh filmov z etnološko vsebino;

- ter Katja Banovec Vrviščar za izjemni dosežek najboljše solistke na koncertu »Za bisernico in tamburaški orkester«.

Ganglova plaketa pa bodo podelili Vladimiri Škof za pobudo in dolgoletno organizacijo Extempora mladih likovnikov Bele krajine.

M. K.