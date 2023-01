Krka do četrtfinala pokala Slovenije

22.1.2023 | 10:00

Foto: MRK Krka

Velika Nedelja - Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so sinoči v gosteh pri ekipi Rokometnega kluba Velika Nedelja odigrali tekmo 1/8 finala pokala Slovenije in se po zmagi s 27:32 zanesljivo uvrstili v napredovanje v omenjenem tekmovanju. Varovanci trenerja Mirka Skoka so se tako veselili uvrstitve med najboljših osem ekip v državi.

Krkašem, ki so sezono 2022/23 v ligi NLB začeli z odliko in na zimski premor odšli na 5. mestu, moči in motivacije ni zmanjkalo niti v prestižnem pokalnem tekmovanju, saj so na poti do četrtfinala ugnali vse tekmece, nazadnje je sinoči padla tudi ekipa RK Velika Nedelja. Trener Krke Mirko Skoko je bil po tekmi s predstavo svojih varovancev zadovoljen, saj so tekmo vzeli izjemno resno kljub na papirju slabšemu nasprotniku, ki pa se je pokazal za izjemno trdoživega tekmeca. Domačini so bili Novomeščanom konkurenčni le prvih dvajset minut tekme, do glavnega odmora pa so si že priigrali pet golov prednosti (14:19). Nadaljevanje srečanja je minulo v prevladi krkašev, ki so brez težav in rutinirano srečanje pripeljali h koncu in slavili s 27:32.

Pri Krki je bil z devetimi zadetki najuspešnejši Vojislav Vukić, z golom manj je znova blestel Uroš Knavs, svoje delo v vratih pa je z odliko opravil tudi Blaž Brajer. »Začetek tekme ni bil preveč prepričljiv, a smo stvari hitro postavili na pravo mesto. Vesel sem, da smo tekmo srečno pripeljali h koncu, sedaj pa upamo na čimboljši žreb,» je po tekmi, na kateri je zbral dvanajst obramb, še povedal krkin vratar.

Statistika:

RK VELIKA NEDELJA: Mesarec (1 obramba), Firšt Šeruga (3 obrambe), Kosi 1, Notersberg, Pandev 2, Kovačec 5, Toplak 4 (1), Voljč, Sovič, Borko 4, Žižek Cvetko, Mlač Černe 8, Niedorfer 1 (1),

MRK KRKA: Rauh, Brajer (12 obramb), Blaževič (1 obramba), Bradeško 1, Avsec, Majstorović 4 (1), Grojzdek 2, Škrinjar, Knavs 4, Vukić 9, Stanojević 2, Rašo, Lončar 2, Nosan 2, Kukman 2, Matko,

Sedemmetrovke: RK VELIKA NEDELJA 7 (4), MRK KRKA 6 (5)

Izključitve: RK VELIKA NEDELJA 12 minut, MRK KRKA 8 minut

M. K.