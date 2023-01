Močan veter povzročal težave, v ponedeljek možni snežni zameti in vetrolomi

22.1.2023 | 11:00

Zaradi močnega vetra je Agencija za okolje (Arso) tudi za danes izdala oranžno vremensko opozorilo za večino države. Veter je težave povzročal že v soboto zvečer, predvsem na ilirskobistriškem, kjer so sunki burje podrli več dreves. Še bolj vetrovno bo v ponedeljek, ko je ob sneženju pričakovati tudi snežne zamete in vetrolome.

Po napovedih Arsa bo danes pretežno oblačno in vetrovno, zaradi česar je za skoraj celotno državo - z izjemo osrednje Slovenije - izdano oranžno vremensko opozorilo. Ponekod bo tudi rahlo snežilo.

V noči na ponedeljek pa se bo veter še krepil, najmočnejši bo v jutranjih urah. Burja bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrosti do 140 kilometrov na uro. Na Bovškem, pod Karavankami in v višjih legah severovzhodne Slovenije bodo hitrosti severovzhodnika med 70 in 100 kilometrov na uro, opozarja Arso.

Zjutraj se bodo krepile tudi padavine. Do ponedeljka zvečer bo na Kočevskem in Notranjskem zapadlo od 30 do 50 centimetrov večinoma suhega snega. Drugod bo snega manj, v Pomurju bo deževalo.

Arso ob tem opozarja, da bo veter gradil snežne zamete, možni bodo tudi vetrolomi. "Bodite pozorni in pripravljeni," so zapisali na Twitterju.

Veter je težave povzročal že v soboto zvečer, predvsem na ilirskobistriškem. Sunki burje so podrli več dreves, v Kilovčah je podrto drevo obviselo na električnem daljnovodu. Zaradi iskrenja daljnovoda so delavci Elektra Primorske začasno odklopili elektriko, gasilci PGD Ilirska Bistrica pa so drevo razžagali in umaknili. Sunek burje je v Ilirski Bistrici odkril tudi del ostrešja stanovanjske hiše.

Poleg gasilcev so imeli veliko dela tudi gorski reševalci. Na severni strani Uršlje gore se je sprožil plaz, ki je odnesel turnega smučarja. Poškodovanemu so na pomoč takoj priskočili kolegi, gorski reševalci so ga oskrbeli, helikopter Slovenske vojske pa ga je prepeljal v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Na Goteniškem Snežniku pa sta obnemogla planinca. Zaradi izjemno neugodnih vremenskih razmer gorski reševalci niso mogli izvesti reševanja s helikopterjem in so planinca rešili na klasičen način, so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije.

M. K.