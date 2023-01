Tovornjak po pobočju in na bok

23.1.2023 | 06:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Vrh pri Višnji Gori)

Sinoči ob 21.51 je v Koprivnici, občina Krško, tovorno vozilo zdrsnilo s cestišča in se na pobočju prevrnilo na bok. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator in preverili iztekanje motornih tekočin. Reševalci NMP Krško so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Dimniški požar

Ob 20.58 so v Koprivnici, občina Krško, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Kamen so požar pogasili, s termovizijsko kamero pregledali dimnik in ostrešje ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Drevo na cesti

Ob 15.55 so med naseljema Vavta vas in Drganja sela, občina Straža, gasilci PGD Vavta vas razžagali in odstranili padlo drevo z vozišča.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 10:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEDENJ na izvodu KARAMAN;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JANKOVIČI H.ST.2,3,,, H.ST. 4B.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

