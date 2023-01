Odbojkarji Krke v tretji del prvenstva vstopili z zmago

23.1.2023 | 09:30

Novo mesto - Odbojkarji Krke so v tekmi 15. kroga 1. B DOL v domači dvorani gostili zadnjeuvrščeno ekipo Korvolley iz Mislinje. Zmage so se pričakovano s 3:0 razveselili Krkaši, a so se morali zanjo precej potruditi, sploh v prvih dveh nizih, ki so jih dobili šele na razliko. Krko sta do zmage vodila Pušnik in Kosmina (vsak po 13 točk), pri gostih pa sta bila najbolj razpoložena Vetrih in Jamnikar (vsak po 9 točk). Krka je zbrala tudi 11 blokov in 8 asov.

Kostanjevičani so brez dobljenega niza izgubili s Šoštanj Topolšico, Žužemberčani pa bodo tekmo 15. kroga odigrali 8. februarja.

1B. DOL, 15. krog

Krka - Korvolley Mislinja

3:0 (29, 23, 16)

Novo mesto, ŠD Marof, 21. januar 2023. Sodnika: Novak Gregor, Tomec Eva. Obiskovalcev: 50.

Krka: Hafner 1, Erpič, Kosmina 13, Hvala (L), Kožar 2, Pulko, Lavrič 7, Lindič 4, Pušnik 13, Hardt 9, Jakše (L). Trener: -

Korvolley Mislinja: Plankelj, Čuk 4, Primik 2, Lichtenegger 2, Vetrih 9, Tomšič 1, Lesnik 8, Plevnik, Jamnikar 9, Miklašič (L). Trener: Miroslav Plevnik.

Domači so tekmo odigrali brez trenerja Rojca, ki je manjkal zaradi prehlada, podobno sta manjkala tudi prvi libero Borin in Vidmar. Na mestu libera je tako zaigral mladi Hvala. V uvodnem delu tekme si nobena izmed ekip ni priigrala višje prednosti. Šele po uspešnem napadu domačega kapetana Kosmine so Novomeščani povedli s tremi točkami razlike (15:12). Ekipi sta se nato izmenjavali točko po točko. Po bloku Hardta je kazalo že 22:18 za domače in izgledalo, da je niz odločen, a nepopustljivi odbojkarji Korvolleya so se uspeli vrniti v igro. Strnili so obrambo, pobrali nekaj žog, predvsem pa izkoristili manjko zbranosti domačinov. Le ti so si privoščili preveč neizsiljenih napak, bili premalo agresivni v napadu in posledično so gostje poskrbeli za izenačenje na 24. točki. Sledila je napeta končnica, v kateri so do zaključne žoge prišli tudi Mislinjčani, a Krkaši so le pokazali več zbranosti. Pri domačih se je v ključnih trenutkih izkazal Pušnik, po neizsiljeni napaki gostov pa je po 30 minutah igre prvi niz pripadel Krki z rezultatom 31:29.

Drugi niz se je odvijal podobno kot prvi. Neprepričljivost domačinov se je nadaljevala, gostje pa so se borili po najboljših močeh in tako držali nizek zaostanek. Krkaši so tekmeca strli šele v končnici. Za 21:19 je blok postavil Pušnik, zatem sta za prednost s 23:19 prispevala še Kosmina (napad) in Lavrič (blok). Navkljub na videz visoki prednosti Krke so gosti uspeli znižati na 24:23, zopet na račun dveh nepotrebnih napak domačinov, ki pa so v naslednji točki le odločili niz v svojo korist s 25:23.

V tretjem nizu je pri domačih na mestu organizatorja igre pričel Hafner. Krka je v tem nizu delovala bolj suvereno. Delovala sta sprejem in napad, tudi z začetnim udarcem so dobro pritiskali, gosti pa se padli v svoji igri in niso uspeli več parirati razpoloženim Novomeščanom. Prvo zaključno žogo je z uspešnim napadom priigral Pušnik, z blokom v naslednji akciji pa je tekmo odločil Hardt (25:16).

Matevž Hvala, Krka: "Nastopili smo brez prvega libera, manjkal je trener in posledično je bilo v igri prisotne nekaj zmede. V prvem, tudi drugem nizu smo se še malo lovili. Menim, da smo šli v tekmo preveč z rezervo. Tudi zadnji niz ni bil nek vrhunec naše igre, nasprotniki so se sami nekoliko razpadli v svoji igri s slabšim servisom in napadom, tako da bo tekma za hitro pozabo. Poznala se nam je odsotnost trenerja. Podobne težave smo imeli že na zadnji prijateljski tekmi brez njega, saj se veliko pozna, če ga ni, ampak na koncu je pomembno, da smo uspeli zmagati s 3:0."

Odbojkarje Krke prihodnjo soboto, 28. januarja, čaka gostovanje v Kostanjevici na Krki.

S. V.

Foto: MOK Krka

