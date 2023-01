Največ novega snega na Notranjskem in Kočevskem; zjutraj brez elektrike več tisoč gospodinjstev

23.1.2023 | 09:00

Na AC pred Starinami zastoj; smer NM (FB PKD)

Preskrba z elektriko - stanje ob 8. uri.

Ponedeljkovo jutro je zaradi vremenskih razmer postreglo s prometnim kaosom, a se težave kopičijo tudi na drugi infrastrukturi. Predvsem na jugovzgodu Slovenije so zjutraj beležili številne izpade elektrike.

Največ snega je sicer minulo noč padlo na Notranjskem in Kočevskem. Na Blokah je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) v zadnjih 12 urah padlo 32, v Velikih Laščah 26 in Kočevju 23 centimetrov snega. Zaradi zimskih razmer so težave predvsem na primorski in dolenjski avtocesti, tudi drugod so na cestah plužne in posipne enote, promet je upočasnjen.

V Novem mestu in Kočevju, kjer je v zadnjih 12 urah zapadlo dobrih 20 centimetrov snega, promet poteka zložno in počasi, dodatno pa ga hromi jutranja prometna konica. Iz prometa izločajo tovorna vozila na več odsekih, in sicer na primorski in štajerski avtocesti, na vipavski hitri cesti in na južni ljubljanski obvoznici.

Na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini sicer še sneži, ekipne zimske cestne službe so povsod na terenu in sproti plužijo ceste, promet iz Novega mesta proti Metliki na cesti prek Gorjancev in na t. i. partizanski magistrali prek Podturna in Črmošnjic ali v obratni smeri pa zaradi predebele snežne odeje začasno stoji, je povedal direktor vzdrževanja cest pri novomeškem CGP Anton Hrastar.

Na dolenjski avtocesti med Zalokami in Smednikom proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče oviran promet.

Na Celjskem že od nedelje zvečer pada dež s snegom. V višje ležečih predelih je zapadlo od 10 do 30 centimetrov novega snega, vendar ne po vseh hribih. Promet je tekoč in zastojev ni, je danes povedal vodje celjske zimske službe Damjan Maček.

Dejal je, da je največ snega zapadlo na Kozjanskem in v Zgornje Savinjski dolini, ekipe celjske zimske službe pa so na terenu že od 1. ure zjutraj. Tokrat ni tako hudo, kot je bilo pred tednom dni, je še ocenil Maček.

Na Koroškem močno sneži, vendar so vse ceste prevozne, je dejal Aleksander Celan iz Voca Celje.

Promet močno ovira tudi burja. Tako je zaradi burje in močnega sneženja prepovedan promet na primorski avtocesti med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, zaradi burje je zaprta hitra cesta med Razdrtim in Novo Gorico v obe smeri. Zaradi zdrsov več tovornih vozil je močno oviran promet med Postojno in Uncem ter od razcepa Nanos proti Kopru. Tam nastajajo zastoji.

Kot je povedal vodja vzdrževanja na Kolektor CPG Vanči Premrl imajo zaradi sneženja težave na cestah na Idrijsko-Cerkljanskem, na cesti Ajdovščina-Col-Godovič zaradi zdrsa tovornjaka, ki ni upošteval prepovedi vožnje. Zaradi zapore hitre ceste so se tovorna vozila preusmerila na državno cesto preko Rebernic, kjer je velika gneča in močno upočasnjen promet, tam pa zaradi burje trenutno velja prepoved za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Najvišja izmerjena hitrost burje v zadnji uri je bila 121 kilometrov na uro na merilni postaji Žapuže pri Ajdovščini.

Močan veter in snežni nanosi so na gorenjski avtocesti Lescami in Lipcami. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.

Vremenoslovci napovedujejo, da bo danes po vsej Sloveniji oblačno s padavinami. Po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo, deloma snežilo, nad nadmorsko višino okoli 500 metrov bo snežilo. Na Primorskem bo pihala zelo močna burja, drugod okrepljen severovzhodni veter. Veter bo čez dan nekoliko oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Goriškem in ob morju do okoli 8 stopinj Celzija.

Zjutraj brez elektrike več tisoč gospodinjstev

Predvsem na jugovzhodu Slovenije pa so imeli zjutaj veliko težav z dobavo elektrike. Kot so sporočili iz družbe Elektro Ljubljana, ob približno 6. uri zjutraj brez elektrike ostalo več kot 3000 uporabnikov, največ na območju Novega mesta. Nekaj izpadov so zabeležili tudi v okolici Ljubljane in na Kočevskem, do 8. ure zjutraj pa se je stanje kot kaže vsaj nekoliko normaliziralo. Ob tej uri je bilo še vedno brez elektrike 633 uporabnikov, in sicer večinoma na območju Grosuplja ter v naseljih vzhodno od Novega mesta. Težave na terenu odpravljajo delavci Elektra Ljubljana.

