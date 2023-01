Prijeli tatove vozila - nasilno trojico morali vkleniti; v prevrnjenem avtu trije poškodovani, eden pa pijan v drevo

23.1.2023 | 10:40

Takole pa je na naših cestah danes - v Novem mestu cestni delavci pomagajo reševalnemu vozilu.

Med Novim mestom vzhod in zahod, smer Ljubljana

Sinoči okoli 22. ure se je zgodila prometna nesreča v Koprivnici na območju PP Krško. Policisti so ugotovili, da je 50-letni voznik zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Voznik in trije potniki so se lažje poškodovali, oskrbeli so jih v zdravstvenem domu, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Pijan v drevo

V soboto nekaj pred 17. uro se je nesreča zgodila pri Malem Slatniku. 50-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligrama alkohola. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na cesto z dvema promiloma alkohola

Sinoči okoli 19. ure so sevniški policisti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 44-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,99 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Metliški policisti prijeli tatove vozila - nasilno trojico morali vkleniti

Sinoči nekaj pred 22. uro so bili metliški policisti obveščeni, da naj bi v Rosalnicah nekdo z dvorišča stanovanjske hiše ukradel osebni avtomobil. Na območju Trnovca so avtomobil izsledili in ga ustavljali, vendar voznik znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo, kasneje pa vozilo le ustavil. 30-letni osumljenec in dva sopotnika, stara 19 in 34 let, so se med postopkom nedostojno vedeli, policistom poskušali preprečiti izvedbo nalog in jih napasti. Zoper nasilno trojico so uporabili prisilna sredstva in jih obvladali. Ugotovili, so, da 30-letni storilec nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,50 miligrama alkohola. Ukraden avtomobil so zasegli, zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov in javnega reda in miru izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zaradi tatvine bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Na delovišču na Dvoru je v noči na petek nekdo vlomil v zabojnik in ukradel dve motorni žagi.

Na parkirnem prostoru v Trebnjem je v petek nekdo iz osebnega avtomobila izmaknil torbico z dokumenti, gotovino in bančnimi karticami. Storilec je na dveh bankomatih dvignil gotovino in lastnico oškodoval za 2.100 evrov.

V okolici Novega mesta so neznanci iz hleva ukradli samokolnico, lopato in šest bal sena.

V minuli noči je v naselju Lukovek nekdo vlomil v gospodarski objekt in ukradel suhomesnate izdelke.

Nasilneža pridržali

Policiste PP Krško so v petek poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Krškega, kjer je pijan kršitelj razgrajal in nadlegoval družinske člane. 41-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so med 20. 1. in 23. 1. na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje) izsledili in prijeli 22 državljanov Rusije, 19 državljanov Maroka, 17 državljanov Afganistana, pet državljanov Nepala, štiri državljane Indije, tri državljane Bangladeša, tri državljane Pakistana, dva državljana Alžirije in državljana Konga.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 20. 1. in 23. 1. posredovali v 135. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 521 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 23 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 22. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, ponarejanja listin, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

