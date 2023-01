PU NM: Vozne razmere so zahtevne, pojdite na pot le, če je nujno potrebno; do jutra veliko nesreč

23.1.2023 | 09:40

Policisti izločajo tovorna vozila na cesti Črmošnjice - Črnomelj. (Foto: PU NM)

Na območju Dolenjske že več ur sneži, vozne razmere so zahtevne, promet pa zelo upočasnjen, zato na Policijski upravi Novo mesto vsem voznikom svetujejo previdnost. Policisti že vso noč spremljajo razmere na cestah, obveščajo pristojne službe in na več odsekih cest iz prometa izločajo tovorna vozila. Veliko težav je zaradi podrtih dreves, ki so padla na cesto in ovirajo promet. Od sinoči od 22. ure so obravnavali dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 15 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V večini primerov je šlo za trke v podrta drevesa in zdrse vozil.

Na dolenjski avtocesti velja izločanje za tovorna vozila nad 7,5 tone na počivališču Starine in na Obrežju (proti Ljubljani) in med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Novemu mestu. Prepoved za tovorna vozila nad 7,5 ton je tudi na cesti Soteska - Črmošnjice Črnomelj. Prav tako velja prepoved za priklonike in polpriklopnike na glavni cesti Novo mesto - Metlika in na cesti Semič - Jugorje.

Voznikom svetujejo, naj upočasnijo hitrost, povečajo varnostno razdaljo in vozijo strpno. Na pot se naj odpravijo le, če je to nujno potrebno. Preverijo naj razmere na cestah z vozil pred vožnjo odstranijo sneg in se na pot odpravijo pravočasno. Previdni naj bodo tudi pešci, saj je na pločnikih marsikje še veliko snega. Hoja ob robu cestišča je v zimskih razmerah zaradi nevarnosti zdrsov vozil še posebej nevarna. Tudi za pešce velja, naj opravke odložijo, če ti niso nujno potrebni.

M. K.