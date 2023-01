FOTO: Za vincekovo rezali trto, čeprav je bil mraz kot v Sibiriji

23.1.2023 | 17:30

Na slovesnosti, ki jo je povezovala Ivica Sotelšek, je župnik Gregor Majcen (levi) v spremstvu župnika Vlada Leskovarja blagoslovil kužno znamenje.

Kot veleva stara navada, so vinogradniki opravili za »vincekovo« prvo letošnjo rez vinske trte. Tretji z leve predsednik Vinogradniškega društva Pišece Vinko Lesinšek.

Enolog Klemen Lisjak je pri kleti Marof dejal, da je območje Pišec ugodna vinogradniška lega. (Vse foto: M. L.)

Pišece - Vinogradniško društvo Pišece je 21. januarja, tj. dan pred tem, ko goduje Vincec, pripravilo blagoslov obnovljenega kužnega znamenja na Penaverju v Pišecah ter blagoslov in prvo rez vinske trte.

Udeleženci so se zbrali pri kozolcu v Pišecah, kjer je izrekel dobrodošlico predsednik Vinogradniškega društva Pišece Vinko Lesinšek.

Pri kužnem znamenju in v vinogradu sta obred opravila nekdanji župnik v Pišecah Gregor Majcen in župnik na Bizeljskem Vlado Leskovar. Kot je rekel Majcen, gora Orlica varuje prebivalce, ki živijo pod njo. »Na drugo stran pa se odpira svet, kar spodbuja, da bi bili ljudje odprti, da bi se znali v tegobah tega časa boriti, da bi znali biti složni, da bi znali drug drugega spoštovati. Znamenja so bila postavljena zato, da bi zanje skrbeli in se ob njih srečavali in utrjevali medsebojne odnose,« je rekel ob blagoslovitvi kužnega znamenja Gregor Majcen. Biserki Verstovšek, lastnici vinogradniškega posestva, kjer so tega dne naredili rez in blagoslovili trte, je izročil knjigo v zahvalo za obnovo kužnega znamenja. Družina Verstovšek je namreč plačala obnovo, ki jo je nadzoroval Zavod za varstvo kulturne dediščine Novo mesto. Kužno znamenje sicer stoji na župnijski zemlji.

V vinogradu so potem vinogradniki v navzočnosti obeh župnikov svečano pojoč obrezali nekaj trt. Po stari navadi so obrezano trto krstili s starim vinom, in sicer sta to naredila predsednik Vinogradniškega društva Pišece Vinko Lesinšek in enolog Klemen Lisjak iz Kmetijskega inštituta Slovenije.

V vinogradu, kjer so naredili prvo rez, so po trtah razobesili klobase in slanino, ki simbolizirajo željo po plodnosti in dobri letini.

Rez trte simbolizira nov začetek, novo rast in nov razvoj, je rekla Ivica Sotelšek, ki je povezovala dogodek. Kot je poudarila, je vinski pridelek precej odvisen tudi od vremena, in sicer tudi od vremena na Vincencov god 22. januarja. »Pregovor pravi tako: če na Vincencovo trto sonce greje, potem se v jeseni ob dobrem pridelku vinogradnik zadovoljno smeje. In še drugi pregovor: kakor okoli Vincenca bilo, tako čez leto ostalo bo,« je povedala Ivica Sotelšek.

Dobro obiskani dogodek je glasbeno popestrila Pihalna godba Pišece. Prireditev so izpeljali v celoti, čeprav je pihala izjemno močna burja, ki je prevračala in odnašala predmete.

Manj vetra, a ne dosti manj mraza, je bilo doli nižje pri Verstovškovi vinski kleti Marof, kamor so se zbrani preselili z viharnega vrha. Tam so ob glasbi citer in violine pokušali vino in vrsto jedi.

Vinogradniški dogodek so sklenili v Večnamenskem domu Pišece z ogledom filma Od kola do kupce.

M. L.

