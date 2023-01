FOTO: Večer in noč minila mirneje, z velodroma čistili sneg

24.1.2023 | 07:00

Olimpijski vadbeni center - zvečer precej dela za gasilce (Foto: PGD Kamence)

Po včerajšnjem napornem jutru in dnevu za gasilce in ostale dežurne službe so pozno popoldanske in nočne ure minile precej bolj mirno. V Češči vasi so sicer po 17. uri na Olimpijskem vadbenem centru gasilci GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu, Kamence, Ždinja vas, Prečna, Stopiče, Otočec in Podgrad-Mehovo odstranjevali sneg s podrtega balona in s PVC folijo prekrili leseni del objekta.

Sneg ogrožal tudi streho hale

Ob 18.38 je v Ždinji vasi visok sneg ogrožal streho hale za skladiščenje. Sneg so deloma odstranili domačini še pred prihodom gasilcev. Na kraju so posredovali gasilci GRC Novo mesto in PGD Ždinja vas.

Davi padlo še nekaj dreves

Ob 04.13 je na cesti Soteska—Črmošnjice pri naselju Stare Žage, občina Dolenjske Toplice, padlo več dreves na cestišče in zaprlo promet. Dežurni delavci cestnega podjetja so razžagali in odstranili drevesa.

Avto se mu je zaklenil

Davi ob 05.11 se je v Kočevarjevi ulici na parkirišču pred trgovskim centom v Novem mestu občanu zaklenilo prižgano osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so ga odprli s tehničnim posegom .

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENOVEC2 na izvodu GOSTILNA - TRGOVINA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 9.00 in 13.00 uro prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje – Umek Marjan.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Brestanica trg med 7:30 in 8:00 uro ter med 13:30 in 14:00 uro, na območju TP Lončarjev dol, nizkonapetostno omrežje – Cesarjeva dolina med 11:00 in 13:00 uro, na območju TP Brežice Pleteršnikova, nizkonapetostno omrežje – Pleteršnikova + reklame Žarn pa med 10:00 in 11:00 uro.

M. K.