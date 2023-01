Gače zasnežene, od srede odprte vse proge

24.1.2023 | 11:40

Trenutno je na Gačah sicer precej megleno. (spletna kamera)

Gače nad Črmošnjicami - V sredo, 25. januarja, spet odpirajo smučišče Gače, kjer je snežna odeja debela en meter, in sicer v celoti. Delovale bodo vse proge, tudi proge na južni strani smučišča. Sankališče in tekaška proga bosta urejena.

Na Gačah v tej sezoni niso dražili smučarskih vozovnic, za deset evrov so podražili le letne vozovnice, dnevne, urne, tedenske in podobno pa so ohranile cene iz lanske sezone. Tako denimo odrasli za dnevno vozovnico odštejejo 24 evrov, mladinska stane 19, otroška 15 ter študetnska in upokojenska 20 evrov.

M. K.