FOTO: Policija na območju Trebnjega išče tatova goriva

24.1.2023 | 10:20

Passat

Passat

Sovoznik

Sovoznik

Včeraj so policisti na območju Trebnjega obravnavali več primerov tatvin goriva na bencinskih servisih. V vseh primerih se je storilec na bencinski servis pripeljal z osebnim avtomobilom Volkswagen passat. Avtomobil je sive barve, z opremo R line in nameščenimi ukradenimi registrskimi tablicami. V avtomobilu je bil tudi sopotnik (na fotografijah avtomobil in sopotnik; foto: PU Novo mesto).

Policija prosi za informacije vse, ki bi storilca prepoznali. Pokličejo lahko na telefonsko številko policijske postaje Trebnje 07 346 27 00, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Ukradli rdečega clia

S parkirnega prostora na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je med 22. 1. in 23. 1. nekdo ukradel osebni avtomobil Renault clio, rdeče barve, registrskih oznak NM DL-157.

Nasilneža vklenili in pridržali

Trebanjski policisti so okoli 14.30 posredovali zaradi spora v zasebnem prostoru na območju Rakovnika pri Šentrupertu. 44-letni kršitelj, ki se je nedostojno vedel in žalil prijavitelja, se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in pridržali. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje) prijeli 12 državljanov Turčije, 11 držaljanov Maroka, pet državljanov Indije, štiri državljane Rusije in dva državljana Nepala.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj sicer skupno posredovali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 342 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 22 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru in v Trebnjem kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, grožnje in tatvin. Posredovali so zaradi izločanja tovornih vozil, zastojev v prometu in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.