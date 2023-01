Tamara Vonta izvoljena za podpredsednico Parlamentarne skupščine Sveta Evrope

24.1.2023 | 13:40

Tamara Vonta (Foto: arhiv DL)

Strasbourg/Krško - Poslanka Svobode Tamara Vonta je bila na zasedanju Parlamentarne skupščine Sveta Evrope v Strasbourgu izvoljena za podpredsednico te skupščine, ki ima 600 članic in članov in trenutno 18 od 19 podpredsednikov.

Kot je dejala, je še posebej ponosna, da je za podpredsednico imenovana prav letos, ko obeležujemo 30 let pridružitve Slovenije tej pomembni organizaciji: »Svet Evrope je najstarejša vseevropska mednarodna organizacija, temelječa na treh bistvenih postulatih – spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji in vladavini prava. Izvolitev na podpredsedniško mesto parlamentarne skupščine, posvetovalnega telesa Sveta Evrope, ki je sestavljeno iz predstavnikov nacionalnih parlamentov 46 držav članic, je zame velika čast in odgovornost.«

M. K.