FOTO: V podjetju gorel izhajajoči plin

24.1.2023 | 18:40

Popoldne na Vahti (Foto: FB PKD)

Posredovanje v podjetju v Slovenski vasi (Foto: PGD Šentrupert)

Foto: PGD Šentrupert

Odstranjeni jeklenki (Foto: PGD Trebnje)

Zjutraj ob 07.06 je v Slovenski vasi, občina Šentrupert, gorel izhajajoči plin iz cevi jeklenke acetilena v industrijskem objektu. Gasilci PGD Trebnje, Šentrupert, Zabukovje in Sveti Rok so iz zadimljenega prostora odstranili jeklenki acetilena in kisika, ki sta bili postavljeni na vozičku, in ožgane predmete ter pogasili požar, prezračili in s termovizijsko kamero pregledali prostor.

Zagorel sušilni stroj

Ob 14.59 je v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, v stanovanjskem objektu zagorel sušilni stroj. Požar je pogasil lastnik sam, gasilci PGD Sevnica pa so stroj pregledali s termovizijsko kamero in prezračili prostore.

Snegolom

Ob 7.55 so v ulici Podbreznik v Novem mestu tri drevesa padla na komunalne zabojnike. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so drevesa razžagali in odstranili.

Ob 14.55 je v Ulici Heroja Starihe v Črnomlju pri industrijskem objektu visok moker sneg ogrožal šotor, v katerem ima podjetje skladišče. Gasilci PGD Črnomelj so s strehe, s površine okoli 800 kvadratnih metrov, sneg odstranili.

Ob 15.55 je na prelazu Vahta, občina Novo mesto, drevo polovično zaprlo cesto. Odstranili so ga delavci cestnega podjetja.

Ob 15.55 so drevesa pri naselju Cerkvišče, občina Črnomelj, zaprla cesto. Gasilci PGD Cerkvišče so tri drevesa odstranili.

M. K.