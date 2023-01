Poteka obnova nogometnega in tenis igrišča pri Vrtcu Brestanica

25.1.2023 | 09:20

Foto: MO Krško

Brestanica/Krško - V okviru projekta obnove nogometnega in tenis igrišča pri Vrtcu Brestanica bodo odstranili ograjo ter postavili novo, vključno s temelji. Odstranili bodo star asfalt in položili novega ter narisali črte za mali nogomet in otroško igro (ristanc). Odstranili bodo ograje tenis igrišča in postavili nove. Poleg tega pa bodo uredili odvodnjavanje oziroma drenažo igrišča ter postavili dva gola in tri klopi, so sporočili s krške občine.

Projekt, katerega vrednost je nekaj več kot 180.000 evrov, bo, če bodo vremenske razmere dovoljevale asfaltiranje nogometnega igrišča, končan konec marca.

M. K.

