FOTO: Tudi balon ŠD Tian ni zdržal, teniški šotor pa nepoškodovan

25.1.2023 | 10:50

Streha Športnega društva Tian v Novem mestu ni zdržala pritiska snega. Nadzorovano so spustili obteženo sredino in začeli topljenje snega. (Foto: I. V.)

Novo mesto - V Novem mestu je podobno usodo kot Olimpijski vadbeni center v Češči vasi doživel tudi zasebni balon Športnega društva Tian za Šolskim centrom Novo mesto, ki ga je prav tako izdelalo podjetje Dual iz Brezovice. Tudi tu zaradi teže snega streha ni zdržala pritiska, a se, kot je povedal predsednik društva Tilen Prus, balon k sreči ni strgal, tako da škoda naj ne bi bila tako velika.

»Glede na vremensko napoved smo dežurali celo noč. Balon smo tudi čez vikend vseskozi ogrevali na 15, 16 stopinj Celzija, saj ga v dopoldanskem času oddajamo srednješolskemu centru za potrebe športne vzgoje, popoldne pa različnim skupinam za rekreacijo. Samo streho smo poskušali čistiti tudi ročno, a je bila količina snega enostavno prevelika,« je opisal Prus. Gre namreč za 65 metrov dolg, 37 metrov širok in 12 metrov visok balon, ki je bil do tega v Češči vasi največji tovrstni v Sloveniji, v primerjavi z njim pa je za dve tretjini manjši.

Prusovim se je kaj takega zgodilo prvič, doslej so vedno uspeli pravočasno poskrbeti za sneg. Dodali so, da so ga v ponedeljek zjutraj z dodatnim napihovanjem in ogrevanjem uspeli enkrat dvigniti nazaj, potem ko se je na enem delu že nekoliko posedel, a v drugo ni več šlo. Zato so ga kontrolirano spustili obteženo sredino in začeli s topljenjem snega, da bodo potem lahko prečrpali nabrano vodo. »Kakšna bo dejanska škoda, bomo videli, ko ga bomo znova postavili. Za zdaj smo vse fotografirali in obvestili zavarovalnico, kaj se je zgodilo,« je še dodal Tilen Prus.

Deset ljudi v pogonu

Nepoškodovan pa jo je odnesel napihljivi šotor Teniškega kluba Portovald, verjetno je temu, da je obstal, poleg hitrega posredovanja članov kluba pomagalo tudi to, da je manjši od Prusovega. Vodja kluba in teniški trener Jiří Volt je povedal, da se ob vsaki napovedi močnejšega sneženja v klubu organizirajo in dokaj hitro začnejo z ročnim odstranjevanjem snega s strehe šotora.

Napihljivi šotor Teniškega kluba Portovald je že v ponedeljek popoldne sprejel tenisače. (Foto: I. V.)

Sam je tja v ponedeljek prišel kmalu po četrti uri, se na streho v slabih 12 urah po lestvi povzpel petkrat, vsega skupaj pa se je čez dan zvrstilo deset ljudi, ki so poskrbeli, da je šotor pozno popoldne lahko sprejel teniške navdušence, ki jih tudi vreme ni ustavilo. V Teniškem klubu Portovald se zahvaljujemo vsem, ki so prišli pomagati, je še dodal.

M. Ž., foto: I. V.

