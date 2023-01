Požrtvovalni in hrabri tudi Dolenjci, Posavci in Belokranjci - Veliko rešenih življenj

25.1.2023 | 14:30

Fotografije: Ministrstvo za notranje zadeve

Tacen - Policistom in občanom 77 medalj za požrtvovalnost in hrabrost – Izkazali so se v 36 dogodkih – Med prejemniki medalj tudi devet policistov in občan z območja PU Novo mesto

Prvi mož policije Boštjan Lindav in pristojna ministrica Sanja Ajanović Hovnik sta včeraj na slovesnosti v Tacnu podelila 77 medalj za požrtvovalnost in hrabrost, in sicer 56 policistom in 21 občanom, med njimi tudi dvema mladoletnikoma, ki so se v 36 različnih nepredvidljivih in nevarnih situacijah izkazali pri reševanju človeških življenj. Z območja Policijske uprave Novo mesto je medaljo prejelo devet policistov in en občan.

Lindav je v nagovoru med drugim dejal, da je pomoč drugemu vedno dvosmerno dejanje in da z njim ničesar ne izgubimo, kvečjemu pridobimo. »Vsi prejemniki medalj, policisti ali občani, ste v kritičnih situacijah pokazali veliko mero poguma pa tudi sočutja in nesebičnosti ter bili v veliko primerih tudi sami izpostavljeni nevarnosti. Tvegati svoje življenje za nekoga drugega je največ, kar lahko človek na tem svetu naredi. Ni večjega in plemenitejšega dejanja od tega.«

Kot že zapisano, je priznanja z območja PU Novo mesto prejela deseterica posameznikov. Policist David Vidmar (PP Novo mesto) in občan Mitja Gazvoda sta junija leta 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega. Policist Božo Vrlinič (PP Novo mesto) je marca lani na poti v službo posredoval pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh pobeglih storilcev. Policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (PP Sevnica) sta marca hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu in mu tako rešila življenje. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič (PP Brežice) sta junija preprečila skok ženske z nadvoza na avtocesto in jo bodrila do prihoda reševalne ekipe. Policist Boštjan Brulc (PP Dolenjske Toplice) je julija asistiral zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z balkona, ki bi bil zanj lahko usoden. Policista Luka Lužar (PP Črnomelj) in Miha Tivadar (PP Novo mesto) sta oktobra posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev.

M. Ž.