Ob 60-letnici društva medicinskih sester NM podelili pet srebrnih znakov

25.1.2023 | 18:50

Dolenjske Toplice

- Novomeško regijsko društvo medicinskih sester je v Kulturno-kongresnem centru Dolenjske Toplice v petek pripravilo svečano akademijo ob 60-letnici organiziranega delovanja.

Društvo povezuje čez 1.200 članov in članic z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Gre za četrto največje društvo v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

Zdravstvena nega na Dolenjskem sega v petdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je bila iz ljubljanske Šole za zaščitne sestre v novomeško bolnišnico premeščena medicinska sestra Marija Tomšič, priznana strokovnjakinja, voditeljica in učiteljica zdravstvene nege. Kot glavna medicinska sestra kirurškega oddelka je vzgojila nekaj generacij sodelavk, najprej bolničark in nato medicinskih sester. S svojim bogatim znanjem, izkušnjami, ugledom in smislom za sodelovanje je utirala pot razvoju stroke in leta 1952 ob ustanovitvi samostojnega Društva medicinskih sester Slovenije z glavnim odborom v Ljubljani in pododborom v Novem mestu postavila temelje društvenemu delovanju tudi v dolenjsko-belokranjskem prostoru. 26. junija 1963 pa je bilo v Novem mestu ustanovljeno samostojno Društvo medicinskih sester, prostovoljna stanovska organizacija. Članice društva, 41 jih je bilo v prvem letu, so opravljale pionirsko delo na področju prosvetljevanja, izobraževanja, preventivnih akcij, ustanavljanja epidemioloških služb in skrbele za ustrezno urejanje delovnih pogojev v zdravstvenih organizacijah.

Zbrane je nagovorila predsednica društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto Jožica Rešetič in poudarila: »Že pred 60 leti so se naše predhodnice iz regije odločile, da postavijo temelje delovanja zdravstvene nege s pomočjo organiziranega delovanja vseh zaposlenih na področju zdravstvene nege v okviru društvene dejavnosti. S svojo miselnostjo in idejami so v tistem času spremenile delovanje zdravstvene nege na tem področju in vplivale na njen nov razvoj. Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto v tem času skrbi, da vsi združeni v njem verjamemo v boljšo prihodnost zdravstvene nege in tesno povezanost vseh izvajalcev na njenem področju. Prednostna naloga društva je, da vsi njeni člani pridobivajo v društvu nova znanja, ki jih bogatijo, jim omogočajo večjo poklicno odgovornost, večjo organiziranost, boljšo komunikacijo, večjo motivacijo in večje medpoklicno sodelovanje, ki močno vpliva na izboljšanje odnosov do dela in predvsem odnos do pacientov ter njihovih svojcev.»

Članicam in članom društva, ki s svojim delom v društvu, zdravstvenih, izobraževalnih ter socialno - varstvenih ustanovah na območju Dolenjske, Bele Krajine in Posavja prispevajo k večji prepoznavnosti in kakovosti dela v zdravstveni negi vsako leto podelijo SREBRNI ZNAK najvišje društveno priznanje za prispevek pri razvoju zdravstvene nege. Srebrni znak so prejeli Mateja Kržičnik, diplomirana medicinska sestra, univerzitetna diplomirana organizatorica dela, s Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto za dosežke na področju izobraževanja, Stanka Bojanc, diplomirana medicinska sestra, mag. ZN, iz Splošne bolnišnice Novo mesto, za dolgoletno uspešno strokovno delovanje na področju zdravstvene nege kirurškega bolnika, Romana Miklič, diplomirana medicinska sestra, iz Zdravstvenega doma Krško za delo na področju zdravstveno-vzgojnega dela in oskrbe duševnih bolnikov, Anica Novak, medicinska sestra iz Splošne bolnišnice Novo mesto, za dolgoletni prispevek k razvoju zdravstvene nege na področju sterilizacije ter Anton Štubler, diplomirani zdravstvenik iz Zdravstvenega doma Metlika za dejavnost v lokalni skupnosti na področju prve pomoči in skrbi za kakovost v zdravstveni negi.

Ob jubileju so vsem, ki so ustvarjali in ustvarjajo bogato dejavnost društva, čestitali tudi predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Monika Ažman, župan občine Dolenjske Toplice Franci Vovk ter podžupanja mestne občine Novo mesto Sara Tomšič.

L. B.

Foto: Marinka Srebrnjak

