Z 1,7 promila alkohola trčil v traktor, 20-letni sopotnik hudo poškodovan

25.1.2023 | 13:00

Minulo noč nekaj po polnoči se je, kot smo že poročali, zgodila huda prometna nesreča na Otočcu. Po prvih ugotovitvah policistov PPP Novo mesto je zanjo odgovoren 26-letni voznik osebnega avtomobila, ki je peljal iz smeri Novega mesta proti Kronovem. Na Otočcu je zaradi prevelike hitrosti izbubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del traktorja, ki ga je vozil 62-letni voznik. Po trčenju je avtomobil odbilo preko nasprotnega voznega pasu, kjer je trčil v brežino in obstal. Hudo poškodovanega 20-letnega potnika iz osebnega avtomobila povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligrama alkohola. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Lažje poškodovan pešec

Včeraj nekaj pred 7. uro se je zgodila prometna nesreča v Brežicah. Tam je 62-letna voznica osebnega avtomobila trčila v pešca, ki je cesto prečkal izven označenega prehoda. Lažje poškodovanega 63-letnega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Pijan in brez vozniške

Med kontrolo prometa na območju Luterškega sela so policisti PP Novo mesto minulo noč zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault twingo. 30-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,07 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ob 7 tisočakov zaradi vloma v avtomat za napitke

Na Topliški cesti v Novem mestu je v noči na torek nekdo vlomil v avtomat za napitke in ukradel denar. S tatvino in poškodbo avtomata je povzročil za okoli 7.000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Čatež ob Savi) prijeli 18 državljanov Maroka, 13 državljanov Rusije, devet državljanov Indije, štiri državljane Sirije, tri državljane Afganistana, dva državljana Nepala, dva državljana Pakistana, dva državljana Turčije, državljana Tunizije, državljana Albanije in državljana Srbije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 197 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je udeleženec huje poškodoval, prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. V Semiču in Novem mestu so zasegli vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru. Šentjernejski policisti so zaščitili žrtev in osumljencu nasilja v družini prepovedali približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.