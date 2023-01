V januarju 12 ambulant za neopredeljene, tudi v Kočevju in Ribnici

26.1.2023 | 12:40

Simbolna slika - Kočevje v zimski preobleki (Foto: Vasja Marinč)

Kočevje/Ribnica - Po Sloveniji je v tem mesecu predvidenih 12 ambulant za neopredeljene, ki so oz. bodo pacientom brez izbranega družinskega zdravnika na voljo v Ljubljani, Mariboru, Izoli, Celju, Kočevju, Ribnici, Kopru in Velenju, so objavili na spletni strani ministrstva za zdravje.

Seznam iz naše regije z delovnimi časi in kontaktnimi podatki.

ZD Kočevje

Lokacija: Roška cesta 18, Kočevje

Ordinacijski čas:

26.1 od 14.30 do 18.30

28.1. od 8. do 16. ure

30.1. od 8. do 12. ure

2.2. od 14.30 do 18.30

4.2. od 8. do 16. ure

6.2. od 8. do 12. ure

16.2. od 14.30 do 18.30

18.2. od 8. do 16. ure

23.2 od 14.30 do 18.30

27.2. od 8. do 12. ure

Naročanje

- prek telefonske številke 01 893 90 04

- prek e-pošte: ambulanta.neopredeljeni@zdkocevje.si

ZD Ribnica

Lokacija: Majnikova ulica 1, Ribnica

Ordinacijski čas:

26.1. od 15. do 19. ure

30.1. od 9. do 13. ure

31.1. od 8. do 12. ure in od 15. do 19. ure

Naročanje:

- prek telefonske številke 01 837 22 40

- prek e-pošte: ambulanta.neopredeljeni@zdribnica.si

STA; M. K.