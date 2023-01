Sneg ogrožal sončno elektrarno

26.1.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; FB PKD)

Včeraj ob 10.50 je v naselju Krka, občina Novo mesto, težak sneg ogrožal ostrešje in sončno elektrarno na stanovanjskem objektu. Gasilci GRC Novo mesto so s pomočjo lestve odstranili sneg iz strehe.

Tudi včeraj še padla drevesa

Ob 11.38 so v ulici Drgančevje v Novem mestu, gasilci GRC Novo mesto razžagali in odstranili podrto drevo, ki je padlo na osebni avtomobil.

Ob 15.35 so pri naselju Ratež. občina Novo mesto, gasilci PGD Ratež na lokalni cesti razžagali in odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet.

Dimniški požar

Ob 0.03 so v ulici Vihre v Mirni Peči gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna Peč so nadzorovali izgorevanje saj in pregledali okolico dimnika s termo kamero.

Motena bo oskrba z vodo

Uporabnike pitne vode iz dela Sromelj (od HŠ 38 do HŠ 59), ki se s pitno vodo oskrbujejo iz vodohrana SV. Janez, obveščajo, da bo danes med 8.00 in 14.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH, izvod 1. VINOGRADI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Hrastje, Jelša Veliki Podlog, Kerinov grm med 7.30 in 8.30 uro ter med 13.30 in 14.30 uro in na območju TP Jelše vas med 7.30 in 14.30 uro.

M. K.