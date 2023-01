Adrii Mobil nagrada za inovacijo

26.1.2023 | 13:30

Altea (Fotografije: Adria Mobil)

Novomeški proizvajalec počitniških vozil Adria Mobil prejel nagrado European Innovation Award v kategoriji usmerjenost h kupcu, in sicer za razvoj nove počitniške prikolice Altea. Te nagrade v panogi karavaninga podeljujejo enkrat letno na podlagi menja uredniških ekip 17 panožnih revij iz 15 držav, so sporočili iz Adrie Mobil.

Na izbor za Evropsko nagrado za inovativnost je bilo prijavljenih 145 izdelkov, žirija pa je s svojim izborom nagradila tiste, ki po njihovi oceni postavljajo in narekujejo trende razvoja v industriji počitniških vozil.

Po dveletnem premoru so bile evropske nagrade za inovacije znova podeljene v živo, na svečani podelitvi, ki je potekala v okviru sejma CMT (gre za enega največjih sejmov za prosti čas in turizem) v Stuttgartu. "Naše nagrade pomagajo spodbujati inovativni duh industrije karavaninga," je na podelitvi poudaril Simon Ribnitzky, glavni urednik Reisemobil International ter predstavnik strokovne žirije. "Bodisi v smislu varnosti, trajnosti ali udobja, veliko število prijav visoke kakovosti potrjuje sloves mednarodne žirije strokovnjakov. Na koncu bodo imeli koristi od tekmovanja za najboljše ideje in inovacije predvsem naši bralci, ki bodo kmalu lahko uporabili te izdelke v njihovem vsakdanjem življenju na kampiranju."

Adria Mobil je torej prejela priznanje v kategoriji usmerjenost h kupcu (audience focus). Gre že za peto zaporedno priznanje za inovativnost, ki ga je podjetje prejelo za razvoj v segmentu počitniških prikolic - v 2022 je bila nagrajena Adria Alpina, in sicer v kategoriji celovit razvojni koncept, v 2021 Adria Adora v kategoriji zunanji dizajn, v 2020 pa je Adria Astella prejela kar dve priznanji, in sicer v kategorijah celovit razvojni koncept ter za inovativno tlorisno razporeditev.

M. K.