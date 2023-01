Presenečenje na Ptuju - domačinke premagale Krko

26.1.2023 | 08:30

Fotografiji: FB ŽRK Krka

Ptuj - Na zaostali tekmi 10. kroga Modre skupine 1. ženske rokometne lige so rokometašice ekipe Žiher hiše Ptuj - Ormož pripravile veliko presenečenje. Na domačem igrišču so s 27:25 ugnale novomeško Krko.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 10. KROG

Sreda, 25. januar:

ŽRK ŽIHER HIŠE PTUJ - ORMOŽ : ŽRK KRKA NOVO MESTO 27:25 (13:11)

Frangež 13 (5), Kolenko 7; Robida (1) in Barukčić (1) po 7.

STATISTIKA

Dvoboj gostij z Dolenjske, ki se borijo za mesto v elitni četverici, ter Ptujčank, ki so do tega obračuna zmagale le enkrat, je postregel s presenetljivim, a zasluženim razpletom v prid domače ekipe. Ta kljub drugi zmagi v sezoni ostaja na predzadnjem mestu lestvice, a jo štiri tekme pred koncem prvega dela od zadnjega, osmega mesta, ki prinaša kvalifikacije za obstanek s prvouvrščeno ekipo Zelene skupine, ločijo štiri točke. Ptujčanke sicer na preostalih tekmah čakata kar dve srečanji z Izolčankami, ki so brez zmage trenutno na dnu lestvice. Tekmi bosta predvidoma na sporedu 1. in 11. februarja.

V obračun na Štajerskem so bolje vstopile rokometašice z Dolenjske, ki so po polovici prvega polčasa vodile s tremi zadetki (6:3 in 7:4). Na +3 je v 19. minuti povišala še Tia Robida (8:5), nato pa so gostiteljice strnile svoje vrste.

Ptujčanke so še v 24. minuti zaostajale z 8:10, nato pa do odhoda na glavni odmor pripravile lep preobrat. V 30. minuti je Asja Frangež z uspešno izvedeno sedemmetrovko zaključila niz petih zaporednih zadetkov, s katerimi je ptujska zasedba povedla s 13:10.

Po vrnitvi na igrišče je novomeška zasedba ujela priključek v 36. minuti, ko je Alja Vrček izid poravnala na 15:15, a so gostiteljice nato hitro znova skočile v ospredje. Prvo občutnejšo prednost so si sicer uspele priigrati šele v 48. minuti, ko je Minea Kolenko, druga najboljša strelka Modre skupine v tej sezoni zadela za 21:17. Šest minut kasneje je Ivona Barukčić Krko še uspela približati na 24:23, novega priključka pa Ptujčanke niso dopustile.

Pri ptujski zasedbi je bila s 13 zadetki najučinkovitejša Frangeževa, ki je ob tem zadela vseh pet strelov s sedmih metrov. Kolenkova je dodala sedem golov. Na drugi strani sta za Krko Robida in Barukčićeva zadeli po sedemkrat.

IZJAVI PO TEKMI:

Nuša Puž, rokometašica ŽRK Žiher hiše Ptuj - Ormož: "Že pred tekmo je celotna ekipa pokazala željo, saj smo verjele, da lahko zmagamo. To se je preslikalo tudi na igrišče, saj smo po zadržanem začetku celotno tekmo držale prednost, ki je nismo izpustile. Čestitam vsem dekletom."

Gašper Kovač, trener ŽRK Krka Novo mesto: "Zaslužena zmaga domačink. Mi smo imeli svoje priložnosti, ki jih žal nismo izkoristili. Na koncu si z vsemi zapravljenimi priložnostmi zmage niti nismo zaslužili."

- lestvica:

1. Krim Mercator 11 11 0 0 409:224 22

2. Mlinotest Ajdovščina 11 10 0 1 347:242 20

3. Z'dežele 11 6 1 4 314:262 13

4. Krka 11 5 0 6 271:302 10

5. Velenje 12 5 0 7 270:336 10

6. Litija 10 3 1 6 242:271 7

7. Žiher hiše Ptuj-Ormož 10 2 0 8 228:329 4

8. Trgo ABC Izola 10 0 0 10 193:308 0