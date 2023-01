Niki Glojnarič osebni rekord na troboju v Beogradu, Tini Šutej izid sezone na svetu

26.1.2023 | 09:30

Nika Glojnarič (Foto: arhiv; AK Brežice)

Beograd - Atletinja celjskega Kladivarja Tina Šutej je v Beogradu na dvoranskem troboju v skoku s palico zmagala z najboljšim izidom sezone na svetu 4,76 metra, kar je le štiri centimetre manj od njenega državnega rekorda. Zmagala je gostiteljica Srbija (180 točk) pred Hrvaško (163) in Slovenijo (162).

Prvi dvoranski izid sezone, 4,75 m, je imela doslej v lasti Finka Wilma Murto iz tekme v domačem Kuortaneju in ga je dosegla 7. januarja.

Tudi med atleti je v skoku s palico zmagal slovenski rekorder Robert Renner (Mass), ki je preskočil 5,40 m in za 22 cm zaostal za dvoranskim državnim rekordom iz leta 2013 (5,62 m), saj je letvico na 5,63 m trikrat podrl.

Na 60 m ovire je z osebnim rekordom 8,22 sekunde, zmagala Nika Glojnarič (Brežice), Eva Pepelnak (Kladivar) pa je s 13,52 m največ dosegla v troskoku.

S 3:45,89 so v štafeti 4 X 400 m prve ciljno črto prečkale Aneja Simončič (Mass), Agata Zupin (Velenje), Karolina Zbičajnik (Štajerska) in Zoja Šušteršič (Mass).

Jerneja Smonkar (Velenje) je slavila na 800 m (2:04,73), tretja je bila Petja Klojčnik (Štajerska, 2:06,05). Tudi v skoku v daljino sta prvo in tretje mesto odšla v Slovenijo z Dinom Subašičem (Velenje, 7,46 m) in Ninom Celcem (Slovenska Bistrica, 7,25 m).

Na 3000 m je zmago zabeležil Vid Botolin (Kladivar) z 8:13,27, v skoku v višino pa Sandro Jeršin Tomassini (Mass, 2,15 m).

Anej Čurin Praprotnik (Ptuj) je na 60 m s 6,79 sekunde zaostal le za Alekso Kijanovićem, ki je s 6,66 izenačil srbski rekord. Slovenskega, 6,58, je Matic Osovnikar postavil 5. marca 2004 v Budimpešti, kjer je bil peti na dvoranskem SP.

Na 400 m je v Beogradu Agata Zupin v zadnjih desetim metrih izgubila zmago in bila s 53,40 druga. To mesto je na isti razdalji nato dosegel tudi Lovro Mesec Košir (Mass, 47,23). Na 1500 m sta bila drugi Tilen Dobnikar (Triglav, 3:52,71) in tretji Teodor Majcenovič (Velenje, 3:53,20). Tretja je bila v skoku v višino z 1,84 m Lia Apostolovski (Mass).

Tina Šutej, najboljša atletinja Slovenije lani, je v skoku s palico začela tekmovati, ko so ostale že končale na višinah pod štirimi metri. V prvih poskusih je preskočila 4,30, 4,50 in 4,60 metra.

Na 4,70 metra, kar je 10 centimetrov manj od njenega državnega rekorda, je letvico dvakrat podrla, v tretjem poskusu pa je bila uspešna in nato povedala, da naj letvico postavijo na 4,76 m.

Tudi tu je potrebovala tri poskuse, da je napredovala na naslednjo višino, ki je bila na 4,81 m.

Članica celjskega Kladivarja je slovenski dvoranski in tudi absolutni rekord, 4,80 m, postavila 5. marca lani v francoskem Rouenu.

Lani je bila bronasta na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Beogradu in nato še tretja poleti na evropskem prvenstvu.

STA; M. K.