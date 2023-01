Nagrada za najbolj inovativno živilo tudi Don Donu

26.1.2023 | 10:40

Nagrada Don Donu

Vsi nagrajeni izdelki

Ljubljana - Inštitut za nutricionistiko je včeraj podelil nagrade za najbolj inovativna živila leta 2023. Prejelo jih je osem podjetij za deset izdelkov, med njimi je več vrst kruha in mlečnih izdelkov, pa tudi predpripravljeni obroki, namazi in testenine.

Nagrade so prejeli pekarna Don Don za polnozrnati kruh z lanom, Spar Slovenija za droženi kruh s semeni ter dve skodelici predpripravljenih obrokov Spar To Go, Ljubljanske mlekarne za liniji kefirjev Mu ter jogurtov Ego proteini, Mlekarna Planika za jogurt s sirupom smrekovih vršičkov, Barbio's za dve vrsti pirinih testenin, Delamaris za ribje solate ter Mercator IP za tri predpripravljene obroke iz linije Minute Chef's choice.

Obrazložitev nagrade za grosupeljski polnozrnati kruh z lanom



Polnozrnati kruh z lanom iz Pekarne Grosuplje je pripravljen iz pšenične polnozrnate moke z dodatkom kislega testa, ki podaljšuje njegovo svežino in obstojnost. Kruh vsebuje 7 % lanenih semen, ki popestrijo okus in hkrati prispevajo k visoki vsebnosti prehranske vlaknine. Odlikuje ga hrustljava skorja temne bakrene barve ter gosta in enakomerno porozna sredica sočnega okusa, ki prepriča tudi najbolj zahtevne ljubitelje kruha.

Devetič zapored

Inštitut je nagrade za inovativnost podelil deveto leto zapored. Njegov direktor Igor Pravst je povedal, da je namen projekta ozaveščati potrošnike, da bi lažje prepoznali nova oz. izboljšana živila, po drugi strani pa spodbujati podjetja pri razvoju trajnostnih živil, predvsem takšnih z ugodnejšo hranilno sestavo kot ugodnim vplivom na okolje.

Opozoril je, da Slovenci zaužijemo bistveno premalo zelenjave, posledično imamo prenizke vnose prehranske vlaknine. Ugotovil je, da je spreminjati prehranjevale navade prebivalcev težko in dodal: "Ključno je, da jih ozavestimo in naučimo prepoznati kakovostna živila, ter da so takšna živila razpoložljiva na policah po dostopnih cenah."

Projekt že od leta 2015 sofinancira ministrstvo za zdravje. Vodja sektorja za varovanje zdravja v direktoratu za javno zdravje Marjeta Recek je poudarila pomen zglednega vključevanja zdravstvenih priporočil pri izboru inovativnih živil. "S tem, ko izbiramo zdravju koristna živila, sledimo tudi varovanju našega zdravja pred sodobnimi civilizacijskimi boleznimi," je menila.

Projekt podpira tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vodja sektorja za hrano v direktoratu za hrano in ribištvo Martin Gosenca je ocenil, da so letošnja nagrajena živila usmerjena k zdravemu prehranjevanju in so večinoma prilagojena hitremu življenjskemu slogu, ko ljudje nimajo časa za pripravo kakovostnih obrokov, vendar vseeno lahko zaužijejo zdrav že pripravljen obrok.

Pohvalil je naravnanost slovenskih živilskopredelovalnih podjetij k razvoju novih in inovativnih izdelkov. V zadnjih letih so tudi vse bolj izvozno usmerjena, je dejal in izrazil prepričanje, da "Slovenija zaradi svojih naravnih danosti ne bo nikoli velika izvoznica poceni hrane, lahko pa postanemo izvozniki z visoko kakovostnih proizvodov z višjo dodano vrednostjo, k čemur prispevajo tudi inovativna živila".

Anita Kušar z inštituta je povedala, da so tokrat v ocenjevanje prejeli 79 predlogov. Od teh jih je okoli 70 odstotkov doseglo oceno za ugodno prehransko sestavo in so tako šli v nadaljnjo obravnavo, kjer so upoštevali še druge vidike inovativnosti. Med njimi je omenila senzorično oceno, poreklo surovin in aktualnost inovacije z vidika obogatitve ponudbe v posamezni kategoriji živil.

Podelili so tudi posebno nagrado za inovativnost s področja trajnosti. Prejelo jo je podjetje Atlantic Droga Kolinska za trajnostni program blagovne znamke Argeta. V okviru te blagovne znamke so namreč na področju trajnosti zasnovali poseben program aktivnosti, pri čemer dajejo poudarek na zmanjševanju vsebnosti soli in maščob ter povečanju deleža beljakovin in drugih koristnih snovi. Veliko pozornosti namenjajo tudi razvoju brezmesnih izdelkov.

Inštitut proizvajalcem nagrajenih živil omogoča uporabo posebnega znaka projekta, tako pri označevanju kot oglaševanju nagrajenih živil. Uporaba znaka projekta Inovativna živila je zanje brezplačna.

Razpis za Najbolj inovativna živila leta 2024 bo inštitut objavil v drugi polovici letošnjega leta.

STA; M. K.

Foto: Inštitut za nutricionistiko