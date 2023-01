Brežiška policista preprečila samomor

26.1.2023 | 09:30

Železniška postaja v Brežicah (Foto: arhiv DL)

Včeraj nekaj pred 10. uro so bili brežiški policisti obveščeni o nenavadnem obnašanju moškega na železniški postaji v Brežicah. Ob prihodu policistov na postajo je bil moški ob železniških tirih. Ko je opazil vlak, ki se je približeval iz smeri Krškega, je poskušal skočiti na tire, kar sta mu policista v zadnjem trenutku preprečila - prijela sta ga za roke in podrla na tla. Moškega sta zadržala do prihoda reševalcev, ki so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Pijan vijugal po avtocesti

Nekaj po 17. uri so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki je na avtocesti pri Karteljevem vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so 45-letnega kršitelja izsledili in ustavili pri Kronovem in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izduhanega zraka je imel 0,53 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Zasegli so ji avtomobil

Med kontrolo prometa v Dobruški vasi so šentjernejski policisti nekaj po 21. uri ustavili voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 31-letnica nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvi z obdoložilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradli za 25 tisočakov vezanih plošč

Iz podjetja v Šentjerneju so neznanci iz skladiščnega prostora med 14. 1. in 25. 1. ukradli večjo količino vezanih plošč različnih dimenzij v vrednosti okoli 25.000 evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje) izsledili in prijeli 10 državljanov Maroka, devet državljanov Kube, osem državljanov Turčije, šest državljanov Rusije, šest državljanov Afganistana, štiri državljane Pakistana, tri državljane Alžirije, dva državljana Indije, državljana Pakistana in državljana Severne Makedonije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 63. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 187 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 12 nesreč z zvito pločevino. V Šentjerneju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

