Zdaj imajo etični kodeks. Brez častnega razsodišča!

26.1.2023 | 18:00

Svetnica Polonca Bevc, nov obraz v OS (tretja z leve), je predlagala spremembe k etičnemu kodeksu, a do teh ni prišlo.

Svetniki Mirko Perše, Silva Marzel, Simon Štukelj, Damjan Cvetan in Katarina Gunde iz občinske uprave

Župan Marjan Hribar je z darilcem prijetno presenetil svetnika Simona Štuklja (na sliki), ki je prav včeraj praznoval rojstni dan, ter svetnico Polonco Bevc, ki je osebni praznik imela nedavno.

Polonca Bevc, Aloz Jeglič in Toni Bobič

Šmarjeta - Občina Šmarješke Toplice je redkih občin pri nas, ki ima sprejet svoj etični kodeks. Gre za dokument, ki zajema načela delovanja funkcionarjev Občine Šmarješke Toplice, to je župana, podžupana in občinskih svetnikov. Svetniki so ga sprejeli na sinočnji seji občinskega sveta.

Župan Občine Šmarješke toplice mag. Marjan Hribar meni, da je po 16 letih delovanja občine že čas za tak dokument, ki jih bo zavezoval k etičnemu ravnanju.

»Sprejem etičnega kodeksa je korak naprej pri delovanju občinskega sveta, podžupana in mene kot župana, korak naprej k razumevanju našega poslanstva. Pomeni dodatno zavezo k spoštovanju vseh etičnih načel in želim si, da se ga bomo držali vsi. Je neke vrste bonton obnašanja in delovanja vseh funkcionarjev. Vsi moramo biti zgled občanom, tako prej kot zdaj pa se moramo seveda pri svojem delovanju držati zakonodaje in v tem ni sprememb,« pravi prvi mož šmarješke občine.

A pri sprejetju etičnega kodeksa ni šlo čisto brez zapletov, točka je zahtevala kar eno uro. Dokument so sprejeli soglasno, le Polonca Bevc je bila proti.

Bevčeva, ki je sicer etični kodeks funckionarjev pohvalila, saj jim bo pomagal delovati v skupno dobro, je takoj po uvodni predstavitvi predlagala kar nekaj amandmajev in dodatkov, o katerih so nekaj časa razpravljali, do nekaterih je bil pozitivno naravnan tudi župan. A zapletlo se je pri debati o spoštovanju oz. kršitvah kodeksa, za kar bi morali dodati nov člen o častnem razsodišču, ki pa ga občina sploh nima. Sledila je debata o smiselnosti le tega, nejasne so bile tudi pravne zadeve, skratka po odmoru so svetniki sprejeli predlagani predlog Etičnega kodeksa funkcionarjev občine Šmarješke Toplice.

Besedilo in foto: L. Markelj

